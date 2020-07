В Северный Казахстан прибыла гуманитарная помощь из России

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В этих коробках то, что сейчас так нужно больным и врачам. Ценный груз пришел в Петропавловск утром. Здесь 2600 защитных масок, почти 22000 костюмов и 230 упаковок таблеток «Коронавир». В соседней России препарат прошел регистрацию неделю назад. Всего же во все регионы Казахстана россияне отправили…

-Комплекты защитной одежды из не тканных материалов — 44 775

— Маски медицинские трехслойные одноразовые -370 000

— КОРОНАВИР -таблетки 200мг -3928



Помощь поступила через компанию «СК-Фармация». По больницам региона распределять ее будет управление здравоохранения.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы СКО:

— Антикоррупционной службой совместно с представителями общественности будет осуществлен мониторинг, чтобы груз был доставлен до конечного потребителя, то есть до медицинских учреждений. Кроме того, в УЗ по инициативе антикоррупционной службы на каждую упаковку медизделий будет поставлена печать о том, что она предоставлена в гуманитарную помощь и не подлежит продаже.

За тем, чтобы эти средства действительно попали в нужные руки, следят и члены мониторинговой группы. В их числе многодетная мама Оксана Прищиц.

Оксана Прищиц, волонтёр, член мониторинговой группы:

— Наша задача — мониторить аптеки, больницы, на наш телефон будут поступать жалобы от пациентов, со стороны медперсонала, если есть какие -то проблемы.

Кстати, препарат который в качестве гуманитарной помощи прислали из России в нашей стране планируют активно использовать. Его торговое название «Коронавир», а клиническое — «Фавипиравир».

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:

— Мы расширили схему лечения на уровне стационарного центра. Добавили в клинический протокол новый препарат — «Фавипиравир», который активно применяется в соседних странах, европейском регионе, Японии. Он в ближайшее время поступит для стационарного лечения пациентов, он будет применяться только при тяжелых формах заболевания КВИ.



В ближайшее время гуманитарную помощь Казахстану окажет Китай. Придет она и в нашу область.

Алёна Хан