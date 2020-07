В микрорайоне «Береке» строят сквер

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Современное и комфортное. Таким скоро станет еще одно место для отдыха горожан: беговые дорожки, детская площадка, амфитеатр. Удивит местных жителей и дизайн нового сквера, его выполнят в стиле бионики, сочетающем в себе тесную связь природы и новейших технологий. Проект разработал архитектор из столицы — Мустафа Кок.



Мустафа Кок, архитектор:

— Разработка проекта началась с флористики, её продумка завершилась в феврале, а полностью эскиз был готов в марте или апреле. Если посмотреть на план сквера, то заметно, что здесь нет чётких и прямых линий, всё выполнено в естественных формах, это и есть одно из отличий выбранного стиля.

За работу принялись в мае. Задействовали более 20 человек. На первом этапе строительства осушили болотистую территорию, на это ушло 55 тонн супеси. Сейчас строители формируют основной слой почвы, готовят каркас большой металлической беседки под названием «Ратон». Недалеко от неё прокладывают ливневую канализацию.

Асылбек Боганов, руководитель подрядной организации:

— Через неделю-две начнём планировку делать, озеленять территорию. Сейчас проводят инженерные сети, устанавливают латки. Через несколько дней начнут электрику проводить.



В новом сквере установят малые архитектурные формы местного производства. Местные жители уверены, здесь будет очень красиво.

— Здесь хорошо живётся. Сейчас сквер построят, это вообще замечательно. Площадку вот детскую построят, только вот здание не красят. А так вообще всё отлично. Нам здесь нравится.

— Скверу, конечно, рады. Будет красиво. Сквер очень быстро строится, а вот во дворе работы идут медленно.

Полностью сквер будет готов к концу октября.

Айгерим Муканова