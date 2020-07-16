В аптеках СК нет парацетамола и термометров

Здравоохранение

21:05 16 Июля 2020

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Мониторинговая группа первой посетила аптеку в здании одного из городских супермаркетов по улице Нурсултана Назарбаева. В руках активистов утвержденный для проверок список лекарственных препаратов. Напротив наименований, а их там чуть больше 40 , прописаны предельные цены, превышать, которые ни при каких обстоятельствах нельзя.

Парацетамола в этой аптеки нет, а вот парацетамолосодержащие препараты — в наличии. Нарушение не значительное . Члены мониторинговой группы с проверкой отправились в следующую аптеку по улице Нурсултана Назарбаева.

Нет также на витринах ни термометров, ни антибиотиков.

Сегодня представители мониторинговой группы вместе с журналистами побывали в трех аптеках. А в целом за период с 7 по 16 июля в области проверили 172 аптеки.

Екатерина Совенко, главный специалист отдела фармацевтического инспектората департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Была организована мониторинговая группа по контролю наличия в аптеках лекарственных средств согласно списку, а также превышение предельных цен.  По аптекам, по группам препараты в наличии имеются. Сейчас наличие обеспеченность лекарственными препаратами аптек составляет 68%. Сегодня прошли, проверили наличие средств. В меньшей степени имеется антибиотиков , а завышение цен только в одной аптеке .

Почти за 2 недели проверок по факту завышения допустимых цен на лекарственные средства в департамент поступило 4 материала . 2 из них передали в суд. По одному владелец аптек понес ответственность по статье 426-й административногого кодекса РК. Специалисты напоминают, если вы обнаружили факт превышения установленных цен на лекарства, или у вас есть вопросы по обеспечению медикаментами, то можете позвонить по номеру «горячей линии», указанному на экране.

 

 

 

Анжелика Сычёва

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