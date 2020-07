Танцетерапия: тело как зеркало

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В областной библиотеке имени Сабита Муканова даже во время карантина не дают заскучать своим читателям. В онлайн-режиме через платформы инстаграмм и фейсбук проводят мероприятия на разную тематику, приглашают специалистов. Сегодня пользователи узнали об интереснейшем направлении психологии- танцетерапии.

Танцы стимулируют положительные эмоции и личностный интеллект. Спортивные тренировки держат в тонусе тело. Танцетерапия же- это два в одном. Подходит всем, потому что дарит радость, заряжает энергией и поднимает настроение.

Ольга Агапова — специалист по танцевально-двигательной терапии



— Танцевальная терапия позволяет нам наладить связь с собой, в целом гармонизировать личность и все это очень мягко, под музыку, весело и задорно.