Танцетерапия: тело как зеркало

Разное

21:00 16 Июля 2020

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В областной библиотеке имени Сабита Муканова даже во время карантина не дают заскучать своим читателям. В онлайн-режиме через платформы инстаграмм и фейсбук проводят мероприятия на разную тематику, приглашают специалистов. Сегодня пользователи узнали об интереснейшем направлении психологии- танцетерапии.

Танцы стимулируют положительные эмоции и личностный интеллект. Спортивные тренировки держат в тонусе тело. Танцетерапия же- это два в одном. Подходит всем, потому что дарит радость, заряжает энергией и поднимает настроение.

Ольга Агапова — специалист по танцевально-двигательной терапии

— Танцевальная терапия позволяет нам наладить связь с собой, в целом гармонизировать личность и все это очень мягко, под музыку, весело и задорно.

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