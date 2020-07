Мошенника из Петропавловска задержали полицейские

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Схемы обмана в каждом случае были разными. Так сказать, подстраивались под клиентов. Одному петропавловцу аферист предложил талоны на бензин по очень привлекательной цене. Получив деньги, мошенник пропал. А другому горожанину подозреваемый пообещал прибыльный бизнес. Покупать стройматериалы по сниженной цене и продавать подороже. Предлагал, видимо, настолько убедительно, что обманутый мужчина перевёл деньги дважды… а потом обратился в полицию.

Жанар Танишева, старший следователь отдела управления полиции г.Петропавловска:

— В Управление полиции города Петропавловска по фактам мошенничества поступили заявления от горожан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 УК РК «Мошенничество». Установлен 38-летний житель Петропавловска, ранее судимый. Проводятся следственные мероприятия.

На удочку мошенника попались и его знакомые. Подозреваемый попросил помочь друга с деньгами, мол хочет купить новые колёса. Теперь знакомый должен банку свыше 700 тысяч тенге.

— В середине июня я обратился к своему знакомому. Попросил взять его кредит. На что он не отказался. Я возвращать эти деньги не собирался. После чего он обратился в полицию. На данный момент я вину свою признаю.



С начала года полицейские области раскрыли 173 факта мошенничества. Стражи порядка призывают североказахстанцев не соглашаться на предоплату и бдительнее относиться к «деловым» предложениям, тем более от незнакомцев.

Айгерим Мукашева