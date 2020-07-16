Мошенника из Петропавловска задержали полицейские

Правоохранительные органы

21:07 16 Июля 2020

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Схемы обмана в каждом случае были разными. Так сказать, подстраивались под клиентов. Одному петропавловцу аферист предложил талоны на бензин по очень привлекательной цене. Получив деньги, мошенник пропал. А другому горожанину подозреваемый пообещал прибыльный бизнес. Покупать стройматериалы по сниженной цене и продавать подороже. Предлагал, видимо, настолько убедительно, что обманутый мужчина перевёл деньги дважды… а потом обратился в полицию.

Жанар Танишева, старший следователь отдела управления полиции г.Петропавловска:

 — В Управление полиции города Петропавловска по фактам мошенничества поступили заявления от горожан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 190 УК РК «Мошенничество». Установлен 38-летний житель Петропавловска, ранее судимый. Проводятся следственные мероприятия.

На удочку мошенника попались и его знакомые. Подозреваемый попросил помочь друга с деньгами, мол хочет купить новые колёса. Теперь знакомый должен банку свыше 700 тысяч тенге.

— В середине июня я обратился к своему знакомому. Попросил взять его кредит. На что он не отказался. Я возвращать эти деньги не собирался. После чего он обратился в полицию. На данный момент я вину свою признаю.

С начала года полицейские области раскрыли 173 факта мошенничества. Стражи порядка призывают североказахстанцев не соглашаться на предоплату и бдительнее относиться к «деловым» предложениям, тем более от незнакомцев.

 

 

 

Айгерим Мукашева

 

Читайте также

День казахстанской полиции 23 июня отметили в СК больше 2000 людей в погонах
7 тысяч различных правонарушений выявили полицейские с помощью камер видеонаблюдения
Водители скутеров и мотоциклов нарушают ПДД в Петропавловске
В СКО свыше 600 преступлений помогли раскрыть служебные собаки
В 2020-ом в СК стражи порядка выявили свыше 2 тысяч нарушений ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов и водителей скутеров
12-й случай незаконной охоты зарегистрировали в СКО
18-летняя жительница Петропавловска подозревается в совершении наркопреступления
В 2020-м году 117 североказахстанцев оштрафовали за нарушение правил благоустройства
3 коррупционных преступления выявили в СКО
Случаев хищения скота в СКО стало меньше на 61%
Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы оказали гуманитарную помощь провизорному стационару
Конные полицейские патрулируют садоводческие общества