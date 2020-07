Молочно-товарную ферму строят в районе М. Жумабаева

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ТОО «Полудинское» более 20 лет на сельскохозяйственном рынке. Специализируется на выращивании зерновых культур. В прошлом году параллельно с растениеводством здесь занялись мясным и молочным животноводством. Сегодня в хозяйстве около 200 коров казахской белоголовой породы. В сентябре ожидают буренок симментальской и голштино-фризской пород из Австрии. Год назад для них начали строить молочно-товарную ферму.

Эльдар Омаров, директор ТОО «Полудинское», район М. Жумабаева:

— В данный момент первая база на 193 головы готова на 90%. Уже строится вторая база на 300 голов и доильное отделение. В доильном будет 40 голов. К этому времени готово родильное отделение. И строится телятник. В этом году запустим первую базу на 193.

Ферма готова на 50%. Оборудование для нее уже закупили. Всего в товариществе заключили договор на поставку 420 голов КРС молочного направления. В этом году в наш регион из европейских стран завезут более 5 тысяч голов племенного скота . Почти 90% из них — для развития молочного животноводства.

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства СКО:

— В прошлом году мы произвели в области 97 тысяч тонн мяса, молока — 567 тысяч тонн. При этом молоко на переработку направили 47% , то есть, это 266 тысяч тонн. Молочно-товарных ферм по области более 80, из них 18- современных.



7 из них построили за последние 2 года. Общая их мощность — 25 тысяч тонн молока. Надо сказать, в текущем году в регионе возводят еще 10 молочно-товарных ферм на 6 тысяч голов скота.

Анжелика Сычёва