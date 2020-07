Выпускники медколледжа проходят стажировку на станции скорой помощи

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Выпускники медицинского колледжа активно готовятся к трудоустройству. На станции скорой помощи проходит стажировка будущих фельдшеров. Совсем скоро они приступят к работе.

Не отрывая глаз от преподавателя и внимая каждое его слово. Так проходит стажировка у Кристины Виль. Вчерашняя студентка скоро приступит к работе фельдшером, мечтала об этом с детства, так как хотела пойти по стопам своей мамы.

Кристина Виль:

— Работа в скорой помощи и вообще в медицине — это достаточно тяжело. Нам люди доверяют свои жизни, и мы должны сделать всё для того, чтобы им помочь. Ты каждый день сталкиваешься с людьми, которые болеют и, к сожалению, уходят из жизни. И для каждого медработника очень тяжело видеть, как кто-то умирает.



Не меньше Кристины приступить к делу хочет и Дмитрий Ермилов. Связать свою жизнь с медициной решил ещё будучи подростком.

Дмитрий Ермилов:

— Курсы начались на этой неделе. Повторяем то, что проходили в колледже. Но уже с новой точки зрения опытных специалистов, которые не первый год работают в скорой помощи.



Этика медицинского работника, сборы анализов, заболевания и их осложнения. Это будущим работникам скорой помощи объясняет на курсах Владимир Жужгов. Раньше выпускники проходили стажировку в бригадах скорой помощи, но пандемия внесла свои коррективы.

Владимир Жужгов, и.о. заместителя главного врача областного центра скорой медицинской помощи:



— Этим летом в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой для того, чтобы не подвергать риску будущих сотрудников, было решено проводить стажировку на месте: лекции, практика и аттестация. Перед трудоустройством каждый сотрудник будет аттестован.



Сейчас на станции скорой помощи трудится около 80 фельдшеров, уже в августе их ряды пополнятся новыми сотрудниками.

Айгерим Муканова