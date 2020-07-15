В 140 дворах Петропавловска появится новый асфальт

ЖКХ, Разное

21:04 15 Июля 2020

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Наказы жителей по благоустройству выполняются. В этом году в 140 дворах Петропавловска появится новый асфальт. В 40-ка его уже проложили.

Во дворе этой пятиэтажки по Алтынсарина, 165 ремонт асфальтного покрытия не проводился давно. Очередь по благоустройству внутридомовых территорий дошла и сюда. Подрядчик — фирма «Kaz Fortis». Работу здесь начали три дня назад. Уже сделали основание, то есть засыпали ямы щебнем. И сегодня уже приступили к асфальтированию. После установят ограждения.

Эдуард Шандер — директор ТОО «KAZ FORTIS»:

— На объекте трудится около 45 человек. Техник: асфальтоукладчики, катки, гравийные и песчаные машины, поливомоечные машины, ну и также самосвалы, разумеется. В основном проблема в жителях и погоде . Т.е не все жители почему-то довольны тем, что в их жизнь вмешиваются, вкладывают асфальт. Их устраивает старый в принципе.

В этом году в Петропавловске отремонтируют 140 внутридворовых дорог, это 174 тысячи кв. метров. На 40 объектах работы уже выполнили. К началу сентября планируют все закончить.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Жители города обращались к акиму города на отчетной встрече, после чего специальная комиссия выезжает во дворы и уже обследует на месте, ставит в очередность. И по очереди уже производятся все работы.

Очередность ремонта дворов можно посмотреть на сайте городского акимата.

Анастасия Остертак

 

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