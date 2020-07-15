Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы оказали гуманитарную помощь провизорному стационару

Правоохранительные органы, Здравоохранение

21:02 15 Июля 2020

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Общежитие Kozybayev university переоборудовали под провизорный стационар. Такое решение приняли в многопрофильной областной больнице. Сейчас в центре получают лечение 160 человек. Есть дефицит лекарств, средств гигиены, мебели. По словам врачей, они готовы принять любую помощь. С гуманитарным грузом к ним приехали сотрудники областного департамента уголовно-исполнительной системы.

Буквально за сутки врачи своими силами создали условия для работы. В студенческое общежитие завезли медикаменты, необходимое оборудование, организовали койко -места для больных. При всем этом медики нуждаются в помощи. Готовы принять любую поддержку.

Ирина Зайнутдинова , главная медсестра многопрофильной областной больницы:

—  Помощь нужна в любом случае, где-то какие-то средства индивидуальной защиты, где-то респираторы, мы не откажемся, все знают, что есть дефицит медикаментов. Тумбочек не хватает, постельного белья. Машин не хватает. Все приходится возить. Нет здесь рядом коммуникаций, как в обычных больницах. Анализы приходится туда возить.

Но острее всего здесь ощущают дефицит медперсонала. Стационар рассчитан на 200 мест. На данный момент он уже заполнен на 80%. Помощь больным здесь оказывают всего 17 специалистов. Получается, что на каждого врача приходится по 10 пациентов. Нагрузка неимоверная.

Ирина Зайнутдинова , главная медсестра многопрофильной областной больницы:

— Не хватает просто рук свободных, принести, унести , подать, лифтов здесь, естественно, нет. Эти люди собраны тоже по всем поликлиникам города, они тоже, которые не работают в стационаре. Они, конечно, все это делают, все это умеют. Но делают это они намного дольше.

Беда сплачивает, говорят врачи, и от этого на душе становится теплее. В Петропавловске живет много неравнодушных людей, которые не остаются в стороне и помогают. Гуманитарный груз доставили в провизорный центр сотрудники областного департамента уголовно-исполнительной системы.

Александр Кочкин,заместитель начальника ДУИС по СКО:

— Сейчас сотрудникам медицинских учреждений очень сложно. Они трудятся на передовой и делают все возможное, чтобы спасти жизни людей. И оказать помощь. Личный состав департамента привез посуду, средства личной гигиены, продукты питания,  которые необходимы сотрудникам, чайники.

В планах у специалистов департамента поддержать людей, в семьях которых скончались от коронавируса.

Анжелика Сычёва

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