Как пройдёт 1 четверть в школах СКО

В СК свыше 75 тысяч школьников. Около 9 тысяч из них впервые сядут за парты. Несмотря на дистанционное обучение, такая возможность всё же будет. Создадут дежурные группы для младшеклассников.

Нестабильная эпидобстановка, да ещё и осень — сезон простуд. Потому первую четверть учащиеся проведут в дистанционном формате. Все, кроме ребят из малокомплектных школ.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:



— Где количество учащихся в классах составляет от 3 до 20 человек, где в одном селе дети добираются до школы пешком, учителя тоже, что не представляет угрозы для их учёбы. Таких школ в области 287, в них обучается более 14 тысяч детей.

Сделали исключения и для учащихся младших классов из полных школ. У большинства мальчишек и девчонок ещё нет навыков самоорганизации. Потому получать знания младшеклассники могут в школе за партой. Для этого родители должны написать заявление.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Будет 4-х ступенчатый фильтр дезинфекции (дезинфицирующий коврик, термометрия, масочный режим, санитайзеры), усилен режим проветривания, кварцевания и влажной уборки, во-вторых, дети будут учиться только в одном кабинете, с одним учителем. Перемены в разное время.



Увеличат количество смен. Поделят на подгруппы по 10-15 детей. Дни обучения будут чередовать. А часть предметов, таких как музыка или труд, переведут в дистанционный формат. Питание в школах отменят. Остальные учиться будут дистанционно. Материалы 1 и 2 четверти уже готовы. Онлайн-платформы станут основным средством обучения, а теле-уроки — дополнительным.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Также, как и в четвертой четверти, компьютеры будут переданы на ответхранение. Мы уже закупили 580 компьютеров. До начала учебного года за счет экономии планируется закупить еще около тысячи компьютеров на 200 млн.тенге, которые также планируем передать.



Изменились и правила приёма первоклашек. Медицинские справки не требуются. Их можно предоставить, когда эпидситуация стабилизируется. А заявление нужно подать до 1 августа.

