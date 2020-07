Итоги полугодия подвели на заседании акимата

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Одни из лучших в стране. Итоги социально-экономического развития региона обсудили в областном акимате, подвели итоги полугодия. В числе отстающих пять районов.

Заседание акимата начали с назначения. Экс-аким Уалихановского района Медет Оспанов сел в кресло руководителя управления индустриально-инновационного развития. Поработать есть над чем. Наша область стремится стать аграрно-индустриальный краем. Нужны инновационные проекты, преимущественно в обрабатывающей отрасли. Необходимость переработки уже доказали молочно-товарные фермы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В этом году строительство идёт в 6 районах на сумму 12,8 млрд тенге. Реализовав и запустив наши проекты, мы обеспечим свыше 200 рабочих мест, увеличится объём произведённой продукции до 30 тысяч тонн дополнительно. Мы увеличим загрузку наших с/х предприятий, ассортимент и налоги.



В общем, в плюсе все. Только вот запускать фермы торопятся не все районы. Инвесторов не привлекают, проекты не разрабатывают. Это о Жамбылском, Тимирязевском и районе Шал акына. У них самые низкие показатели по производству молока. А в Кызылжарском — яиц. Там сразу на нескольких птицефабриках обновляют пернатых. Уже приобрели 360 тысяч голов молодняка, на подходе ещё 200 тысяч. К концу года упущенное наверстают, обещает глава кызылжарцев Жанат Садвокасов. Сейчас отстают на 80 млн штук. Большой фронт работы и у аграриев. Несмотря на засушливый июнь, культуры они сохранили. Две декады без осадков. Но состояние и у зерновых, и у масличных хорошее.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В рамках программы импортозамещения посевы гречихи увеличены до 4 тысяч га. В прошлом году было 1,3 тысячи га. Мы должны полностью закрыть потребности нашего региона крупой. Горох также был увеличен до 54 тысяч га. В прошлом году составляло 41 тысяча.



Бонус для аграриев — в этом году нашествия капустной моли не наблюдают. С неё наши сельхозники «воевали» в 2019. По 3-4 раза обрабатывали поля от этого вредителя. Сейчас о такой статье расходов можно забыть. В целом, за полгода показатели с/х отрасли улучшились. На 3% вырос объём производимой продукции. А промышленность региона и вовсе бьёт все рекорды.

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:

— Промышленным сектором обеспечен выпуск продукции на 138,2 млрд тенге. Темп составил 111,4%. В отрасли горнодобывающей промышленности объёмы выросли на 47,5% и составили 1,5 млрд тенге.



Подпортили областные показатели промышленности районы Шал акына, Айыртауский и Акжарский. Последний — аутсайдер региона. Показатели там снизились на 12%. Всё из-за ограничительных мер, говорит глава акжарцев Ербатыр Мадьяров. 9 горнодобывающих предприятий скоратили объёмы, потому что не могли сбыть продукцию. Только вот речь идёт о перевозке щебня. Этому карантин не препятствовал.

— Не слышу ответа, кто ограничивал?

— Со стороны России.



Но и здесь не сходится. В рамках ЕАЭС ограничений на грузоперевозки не было. Почему аким Акжарского района думал иначе, загадка. Кумар Аксакалов поручил своему заместителю вмешаться и решить вопрос как можно скорее. Чтобы ситуация не портила показатели всей области. Если смотреть по всем секторам экономики, отстающие всё те же Айыртауский, Акжарский и район Шал акына. Не дотянули до «хорошо» и Кызылжарский с Мамлютским.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Но даже несмотря на промахи некоторых акимов районов, показатели нашей области одни из лучших в стране. СК в группе опережающих по темпам развития экономики. Мы в плюсе по с/х, промышленности, строительству и инвестициям. В минусе только по транспорту и розничной торговле. Это из-за пандемии.

Айгерим Мукашева