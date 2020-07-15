Гуманитарную помощь распределили между 27 медорганизациями СКО

Здравоохранение

21:01 15 Июля 2020

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Гуманитарную помощь оказывают и из других стран. В прошлую пятницу Северный Казахстан поддержали жители Катара.

В Петропавловск они прислали индивидуальные средства защиты в количестве почти 30 тысяч единиц. Это маски, очки и костюмы. Распределили их на 27 медицинских организаций, в числе которых провизорные стационары, центры скорой помощи. В ближайшее время поддержку ожидают от России и Китая .

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— К примеру, в 1 городской больнице находятся пациенты с подтвержденным диагнозом ковид, медикам передали 200 костюмов, 300 защитных очков, 2820 масок.01:29 В настоящее время в регионе действует рабочая группа из числа представителей антикоррупционной службы , департамента полиции, департамента контроля качества товаров и услуг , которая отслеживает поступление гуманитарной помощи.

 

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