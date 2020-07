Аккайынцы не довольны ремонтом дорог

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Жители Аккайынского района неоднократно высказывали в социальных сетях своё недовольство ремонтом дорог. И их услышали. В рамках программы «Сапалы жол» активисты мониторинговой группы антикоррупционной службы выехали на место, чтобы проверить состояние асфальтного полотна.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Это участок дороги «Астраханка-Смирново». С мая здесь идут ремонтные работы. На обновление дорожного полотна направили полмиллиарда тенге. По словам местных жителей, они ждали реставрации совсем другого отрезка. Этот вполне ещё был пригоден для езды.

Владимир Урбанавичус житель Аккайынского района:

— Дорога разбитая вся. Там поддоном черпаешь всё. По самые двери большие колеи стоят асфальта. Как ездить по ним? Здесь делают на нормальном асфальте нормальный асфальт.Дорога там вообще ужас. Каждый день мы ездим в район и убиваем машину. Приходится чинить её каждую неделю.



А сетуют аккайынцы на дорогу, связывающую райцентр Смирново и Киялы. Неоднократно размещали в соцсетях ролики и фотографии дорожного покрытия, от которого остались одни ямы. Говорили о проблеме акиму района и с надеждой ждали ремонта в этом году. Сегодня на встрече с мониторинговой группой заказчик объяснил, что выделенных средств на эту трассу не хватило бы, там требуется капитальный ремонт. Поэтому с прогнозом на будущее они решили отремонтировать участок «Смирново-Астраханка» .

Рустам Ахметов — главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:



— Для сохранности данного участка автодороги. Так как межремонтные сроки пройдены, но интенсивность именно на этом участке самая большая. То есть с республиканской трассы до районного центра.На трассе Смирново-Киялы» дорога в неудовлетворительном состоянии. На сегодняшний день имеется проект по капитальному ремонту, он проходит экспертизу.



С выбранным участком для ремонта сельчанам пришлось смириться. Тут ничего уже не поделаешь. Появилась другая проблема, говорят они. Качество работ оставляет желать лучшего. Края дорожного полотна далеки от геометрических понятий прямых линий. В местах стыка дороги ширина участка и вовсе разнится на десятки сантиметров. Но подрядчик обещает всё исправить уже в скором времени, края выровнят фрезой, обочину обустроят.

Залибек Мхоян, подрядчик:

— Дорога была в неплохом состоянии. Но были уже трещины. Дорога делается именно из-за этого, если бы мы её не отремонтировали, то потом требовался бы капитальный ремонт.



Заехав в село Смирново, активисты мониторинговой группы увидели, что новые дороги уже имеют повреждения. Подрядчику сделали замечание. Проблему он устранит. Хотя по словам местных жителей, вины строителей здесь нет. Дорожное полотно портится из-за большегрузных машин.

Валентина Зенченко, жительница с.Смирново, Аккайынский район:

— Вы посмотрите, как расширили наш перекрёсток. Всё засыпали под забор. Потому что весь тяжёлый транспорт ездит по нашей улице. Где эти объездные дороги, которые раньше строились. В каком состоянии они находятся, и грузовой, и легковой транспорт ездит по нашей улице.



По результатам мониторинга специалисты антикоррупционной службы пришли к следующему выводу.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО:



— Хочу сказать, что уже новая дорога дала осадки. Это говорит о том, что здесь по объездным дорогам большегрузы не ездят. Они проезжают прямо по центру села. Поэтому акимату района нужно усилить контроль совместно с дорожной полицией и инспекцией транспортного контроля.



А 15-ти километровый участок дороги «Смирново- Астраханка» сдудат осенью. Для проверки антикоррупционная служба приедет сюда снова.

Айгерим Мукановой