В СК утонули 5 человек

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Почти 50 сообщений о возгораниях и 5 летальных случаев на воде. Такова статистика спасаталей за прошлую неделю. С начала июля регион не отпускает тридцатиградусная жара. Люди купаются в несанкционированных для этого местах, неосторожно обращаются с огнем, с электронагревательными приборами.

Вторую неделю в регионе держится жаркая погода. Североказахстанцы при любой возможности спешат на водоёмы, чтобы искупаться. Вместе с этим и участились летальные случаи на воде. На прошлой неделе их было 5. Последний произошел 10 июля в Есильском районе. 30-летний мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и пропал. На поиски отправился оперативно- спасательный отряд. Через два дня его тело нашли в реке Есиль. Спасатели отмечают, все трагедии произошли в несанкционированных местах.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— За последние 7 лет утонули 180 человек, из них 24 ребенка, за этот же период удалось спасти более 100 человек. С начала года на территории нашей области зарегистрировано 8 происшествий на воде с трагическим исходом. Из которых один — при рыбной ловле, 6 — при купании в несанкционированном месте и 1 -при спасении утопающего.



Немало поступало сообщений и о пожарах. С 6 по 12 июля их было почти 50. Есть материальные убытки, но, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Дмитрий Рябенко, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— По итогам исследования пожара основными причинами пожара является неосторожное обращение с огнем. Нарушение правил монтажа и технической инструктации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительных печей.



Всего с начала года произошло 316 пожаров, в которых погибло 22 человека. За аналогичный период прошлого года огненная стихия унесла жизни 24 людей. Наблюдается снижение на 8 %.

Анастасия Остертак