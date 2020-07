В Кызылжарском районе приводят в порядок дороги

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

13 улиц или 11 км дорог приведут в порядок в этом году в селе Тепличном Кызылжарского района. Вложат в них 245 млн тенге. К работам там приступили сразу три подрядные организации больше двух месяцев назад.

По этой дороге водитель с 10-летним стажем Мырзатай Басенов ездит каждый день. С закрытыми глазами может показать на ней каждую яму и колдобину. Не говоря уже об автобусе, который он водит. В салоне знает каждую трещину. Приличную их часть «заработал» на дорогах села Тепличного.

Мырзатай Басенов, водитель маршрутного автобуса №16:



— Железо есть железо, любое железо будет ломаться. Приходится ремонтировать и на дорогах. Наверное с Союза они не ремонтировалась.



Летом пол в салоне автобуса ему приходиться мыть после каждого круга, жалоб на пыль от пассажиров поступает много. В разы меньше их станет в этом году. В 2020-м в Тепличном появятся не только дома с роскошными фасадами, но и соответствующие дороги.



Елдар Закирин, заместитель руководителя отдела ЖКХ Кызылжарского района:



— По селу Тепличному выделено 245 млн тенге на текущий ремонт внутрипоселковых дорог. Данные средства разделили на три проекта: ремонт щебеночного покрытия, ремонт асфальтобетонного покрытия дороги.

Три проекта, у каждого — отдельный подрядчик. К работам они приступили в мае.

Елдар Закирин, заместитель руководителя отдела ЖКХ Кызылжарского района:



— По Кызылжарскому району на ремонт среднего, капитального, текущих выделено порядка 2-х млрд тенге. Крупные ремонты в таких селах, как Новоалександровке, средний ремонт улиц в Асанове, Якоре, средний ремонт с.Бесколе. Это выделено по разным программам.



В 4 раза больше средств, чем в прошлом году выделили Кызылжарскому району в 2020-м , чтобы привести в порядок дороги. Речь идет о серьезных суммах, потому и контроль будет соответствующий.

Елдар Закирин, заместитель руководителя отдела ЖКХ Кызылжарского района:



— Данный контроль осуществляется областной мониторинговой группой, сейчас мы заключаем договор с центром качества дорожных активов на лабораторные испытания. Также присутствует технический и авторский надзор за ремонтными работами.



Полностью их завершить должны не позднее сентября. Это касается всего дорожного ремонта, который сейчас проводят в Кызылжарском районе.

Дарья Пышмынцева