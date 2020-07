В 133 сёлах СКО проведут интернет

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Три года назад сломалась вышка, с тех пор нет качественного интернета. С такой проблемой в редакцию МТРК обратились жители села Рассвет Кызылжарского района. Такая жалоба от североказахстанцев — не редкость. Около 200 сёл всё ещё не имеют доступ к всемирной паутине.

В селе Рассвет Кызылжарского района 260 домов, 800 человек и одна мечта на всех — качественный интернет. Позвонить или отправить сообщение — без проблем. А вот другие возможности связи для сельчан недоступны. В том, что высокоскоростной интернет — не роскошь, а необходимость, жители убедились весной. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. Здесь и начались проблемы, рассказывает мама двоих учеников Турсынай Муратова.

Турсынай Муратова, жительница с.Рассвет, Кызылжарский район:



— Интернет слабый, открывается почти целый день. Пока мы работу сделаем, уже 12 ночи. Спасибо учителям, они не ограничивали время. Видеоролик очень долго — почти целый день. А картинка pdf открывается где-то полтора часа. Было такое, что наши студенты выезжали на трассу, искали вышку, чтобы поймать хоть какую-то сеть, чтобы получить домашнее задание.



В общем, гранит науки грызли только самые упорные и стрессоустойчивые. Нужны эти качества и остальным сельчанам. Получить справку или встать в очередь они не могут. Нужные госуслуги доступны только в онлайн — формате.

Наталья Литвиненко, жительница с.Рассвет, Кызылжарский район:

— Мы не можем встать в очередь в больницу. Она не может направление нам дать в Бесколь. Мы едем в Новоникольск, 3,5 км идём пешком, берём направление. Нас забивают в базу в Бесколь, потом мы только едем. А если пенсионер, ему нанять машину до Новоникольска 2,5 тысячи.



В прошлом году провели широкополосный интернет. Теперь он доступен на двух компьютерах: в школе и акимате. Для документооборота села достаточно, а вот жителям Рассвета от него пользы нет. Мучается и аким сельского округа. Во время встречи с нашей съёмочной группой ему нужно было срочно отправить фото. Быстро сделать не получилось.

Такая же картина в телефоне каждого жителя села Рассвет. Но так было не всегда.

Абай Шайменов, аким Рассветского сельского округа, Кызылжарский район:



— У нас здесь была вышка, работал интернет, было 4G. Три года назад она вышла из строя. На наше обращение, чтобы её приехали и отремонтировали, мы результата не получили. Объясняют тем, что КВИ, выезжать не сможем. Если там заменить комплектующие, как нам объясняют специалисты, то возможно у нас интернет возобновится.

В таком случае появится интернет и в соседнем селе Семипалатном. В акимате Кызылжарского района нам сообщили, что о проблеме сельчан знают. Отправляли письма в головные офисы нескольких операторов связи. Ответ одинаковый: проблему в скором времени решат. Правда, когда решат, в письмах не указали. Кроме жителей Рассвета об интернете мечтают ещё в 200 сёлах области. Чтобы там появился доступ ко всемирной паутине, реализуют два проекта.

Мирхат Абильмажинов, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:



— Это ГЧП, по которому в текущем году должны быть обеспечены 79 населенных пунктов. Это силами «Казахтелекома» и «Транстелекома». Вторым проектом является мобильный широкополосный доступ в интернет. Реализуется за собственные средства операторов. Порядка 70 населенных пунктов будут охвачены.



По итогам года планируют, что качественный интернет будет доступен для 270 тысяч человек из 565 сёл. Это 89% от общего числа.

Айгерим Мукашева