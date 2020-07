Установившаяся в регионе жара увеличивает риск возникновения лесных пожаров

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

За 3,5 месяца зарегистрировано 16 фактов возгорания. Цифра меньше прошлогоднего показателя, но специалисты лесных хозяйств бдительность не теряют. На контроле у них — устройство и уход за минерализованными полосами, очищение лесных массивов от мусора и регулярная профилактичсекамя работа с населением на тему пожарной безопасности.

Общая площадь лесного фонда СК — 550 тысяч гектаров. Почти 80% из них — леса. Каждому дереву требуется забота. Особенно сейчас, когда в регионе установилась аномальная жара и практически не выпадают осадки.

Василий Лабанчук,руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— В связи с этим государственными лесными хозяйствами усилены мероприятия по охране лесов , проводится в усиленном режиме патрулирование лесных массивов .Особый акцент делаем на проведение противопожарных мероприятий. В настоящее время проводятся уходные работы по минерализации. Устройство минполос усилены.

Общая протяженность минерализованных полос в области составляет чуть больше 9 тысяч км. В течение пожаропасного периода, а это с апреля по октябрь, уходные работы на них осуществляются не менее трех раз. Кроме того, для недопущения случаев возникновения пожаров сотрудники лесных хозяйств ведут постоянную профилактическую работу с населением. Ведь в большинстве случаев возгорания происходят по халатности людей.

Василий Лабанчук,руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Элементарно это оставленный незатушенный костёр, или который в соответствии с правилами пожарной безопасности неокопан, много грибников, ягодников, которые не соблюдают элементарные требования пожарной безопасности.

Одним словом, одна не потушенная сигарета может стать причиной большого пожара. Таковых с начала весны зарегистрировали 14 на общей площади более 24 гектаров. Если брать в сравнении с прошлым годом, эта цифра меньше. Но расслабляться не стоит, впереди осень, полевые работы .

Василий Лабанчук,руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Сельхозтоваропризовдотели производят уборку, при перевозке, при уборке, при валке могут возникнуть очаги возгорания, которые могут перейти в полевые , а затем и в лесные.

Возгорание может вызвать и любая поломка сельхозтехники: от перегрева двигателя до мелких неисправностей. Но, по словам специалистов помогать в борьбе с огненной стихией они всегда готовы. В регионе 16 лесных пожарных станций , на балансе которых 79 тракторов с прицепным оборудованием, 26 пожарных автомашин, 10 из них — новые, их приобрели в прошлом году.

Анжелика Сычёва