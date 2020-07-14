Режим карантина в Казахстане продлят еще на две недели

Важное за неделю

21:07 14 Июля 2020

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Из-за непростой эпидемиологической ситуации режим карантина в Казахстане продлят еще на две недели. Об этом глава государства сообщил 13 июля в одной из своих социальных сетей. А еще отметил, что нуждающиеся казахстанцы не останутся без поддержки государства и получат за июль 42 500.

14-го числа правительственная комиссия приняла окончательное решение. Таким образом, ограничительные меры будут действовать до 2 августа. Также стало известно, что 1 четверть в казахстанских школах пройдет дистанционно. По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, учитывая сложившую ситуацию, будет правильным организовать осенью дистанционное обучение для школьников, за исключением малокомплектных школ. А в начальных классах он предложил организовать дежурные группы. Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить подготовку к дистанционному обучению в школах, а также пояснил, как будут осуществляться выплаты казахстанцам, потерявшим доход из-за усиления карантина.

— По поручению Главы государства принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты — 42500 тг — за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер. Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Казахстан.

Айгерим  Мукашева

Читайте также

Главный санврач СКО опубликовал новое постановление
В СКО ужесточат ограничительные меры в полночь с 27 по 29 июня
13 июля в Казахстане общенациональный траур
В СКО произошли кадровые перестановки
Провизорный стационар на 200 коек открыли в областной многопрофильной больнице
35 новых автомобилей приобрели для полицейских СКО
Уалихановский район преобразится в этом году
Глава региона провел прямой эфир и ответил на вопросы североказахстанцев
Стартовала четвертая волна выплат из фонда «Birgemiz»
По экономическому развитию Северный Казахстан в числе лидеров
Порядка 350 казахстанцев были удостоены медали «Халық алғысы»
С 15 июня в СКО усиливают ограничительные меры