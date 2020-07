YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Из-за непростой эпидемиологической ситуации режим карантина в Казахстане продлят еще на две недели. Об этом глава государства сообщил 13 июля в одной из своих социальных сетей. А еще отметил, что нуждающиеся казахстанцы не останутся без поддержки государства и получат за июль 42 500.

14-го числа правительственная комиссия приняла окончательное решение. Таким образом, ограничительные меры будут действовать до 2 августа. Также стало известно, что 1 четверть в казахстанских школах пройдет дистанционно. По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, учитывая сложившую ситуацию, будет правильным организовать осенью дистанционное обучение для школьников, за исключением малокомплектных школ. А в начальных классах он предложил организовать дежурные группы. Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить подготовку к дистанционному обучению в школах, а также пояснил, как будут осуществляться выплаты казахстанцам, потерявшим доход из-за усиления карантина.

— По поручению Главы государства принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты — 42500 тг — за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер. Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Казахстан.



Айгерим Мукашева