На рынке труда СКО больше всего вакансий в строительной сфере

Почти три тысячи вакансий, привлекательная заработная плата и трудоустройство без бумажной волокиты. Все это о строительной сфере. На рынке труда северного региона сегодня она одна из самых востребованных. Через городской центр занятости на разные стройплощадки областного центра устроились 600 человек. При этом потребность в кадрах меньше не становится.

Кайрат Исаев, слесарь:

— Я работал в Астане, там у нас фирма обанкротилась, я родом сам из Петропавловска. Сюда приехал, пошел в центр занятости, мне посоветовали эту фирму.



Так со столичных строительных площадок Кайрат Исаев перешел на петропавловские. Сейчас в составе бригады, в которую входит около 40 человек, он строит новую теплотрассу. Мужчина 6 лет работал слесарем, специального образования у него нет. Всему, что умеет, учился не «по книжкам», а на практике. И не стесняется этого. Главным для себя считает добросовестно выполнять работу, тем более, когда есть все условия.

Кайрат Исаев, слесарь:



— Заработная плата достойная, не обижают нас. Работаем с 8 до 19:00, в субботу до обеда работаем. Все устраивает нас.



Кто ищет, тот найдет. Особенно в сфере строительства. С другими дела обстоят чуть сложнее. Зеленый свет сейчас горит для плотников, маляров, штукатуров, слесарей. В регионе уже несколько месяцев активно строят и ремонтируют социально-значимые объекты. Отсюда только по «ДКЗ» три тысячи дополнительных вакансий. Больше полутора тысяч из них предлагает городской центр занятости.

Юлия Биржанова, и.о. заместителя руководителя отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:



— На сегодняшний день трудоустроено уже порядка 600 человек по данным проектам. Если они официально потеряли работу, расторгли отношения с предыдущим работодателем, тогда они имеют право обратиться в центр занятости и получить направление на трудоустройство в рамках ДКЗ, если же они в вынужденном простое или отпуске без сохранения ЗП, они такой возможности не имеют, так как за ними остается предыдущее место работы.



Минимум бюрократических проволочек. Собирать тысячу и одну справку, при этом оставаясь без работы и теряя время, а значит и деньги, безработным жителям региона не придется.

Юлия Биржанова, и.о. заместителя руководителя отдела занятости и социальных программ г.Петропавловска:



— При обращении в центр занятости только УДО, через него можно проверить все, что нужно через информационные системы. Нет необходимости предоставлять соискателю трудовой диплом или что-то. Нам необходимы рабочие руки, поэтому мы призываем всех безработных обратиться в центр занятости по адресу улица Театральная,47, либо по телефону. Вся информация доступна на наших официальных сайтах.



Напомню, с начала июля в Петропавловске провели уже две ярмарки вакансий для временно безработных.

Дарья Пышмынцева