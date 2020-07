Госслужащие Северного Казахстана изучают язык жестов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Качественное и доступное оказание услуг для всех категорий граждан — одна из важнейших задач для госслужащих. Поэтому с прошлого года для них открыли курсы по обучению языку жестов. Недавно стартовал новый курс, по понятным причинам проходит он в дистанционном режиме.

Тема очередной лекции — жесты времени и вопросы. В группе 30 человек, на онлайн — обучении они со 2 -го июля. Занятия продлятся почти весь месяц с периодичностью 2 раза в неделю.

Нагима Саутова, сурдопереводчик:

— На данном этапе мы со слушателями курса уже изучили тактильную азбуку, числительные. Мы уже можем рассказать о своей семье и спросить о ней у собеседника. Также мы на курсе изучаем особенности общения с не слышащим человеком.

По ту сторону экрана сурдопереводчика внимательно слушают и повторяют каждый жест. Преподавателю важно точно объяснить все детали, чтобы госслужащие усвоили этот язык и и правильно владели им на практике.

Асель Аубакирова, главный специалист управления департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

По итогам прошлого года опыт имеется. Сотрудники госкорпораций и государственных доходов могут общаться на языке жестов. Все 13 районов у нас охвачены. Это сотрудники отделов и центров занятости, а также госкорпорации 4-х отдалённых районов.

Обучение бесплатное, но подходят к нему строго. За два пропуска с курса отчисляют. За полтора года языку жестов обучили более 100 госслужащих региона.