Более 50 кг марихуаны прятал в гараже своего дома 31-летний житель г. Петропавловска

Правоохранительные органы

21:05 14 Июля 2020

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Более 50 кг марихуаны прятал в гараже своего дома 31-летний житель г. Петропавловска. Запрещенное вещество мужчина хранил в картонных коробках. Все обстоятельства дела сейчас выясняются, проводятся экспертизы.

Подозреваемый -31 -летний житель областного центра. В ходе обыска его гаража полицейские обнаружили и изъяли три коробки с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом.

— Внутри находится вещество растительного происхождения, зеленого цвета.

Судебно-химическая экспертиза показала, что содержимое коробок — это высушенная марихуана весом 51 кг. В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор.

Руслан Назаров – заместитель начальника ДП СКО: 

— Были изъяты три картонные коробки, обмотанные скотчем, в каждом из которых находились мешки. В мешках было обнаружено растительное вещество со специфическим запахом. Проводятся все необходимые следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств дела, проводится ряд экспертиз.

С начала года на территории области зарегистрировано 111 различных наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 173 кг различных наркотических веществ.

Анжелика Сычёва

 

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