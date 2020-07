YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Более 50 кг марихуаны прятал в гараже своего дома 31-летний житель г. Петропавловска. Запрещенное вещество мужчина хранил в картонных коробках. Все обстоятельства дела сейчас выясняются, проводятся экспертизы.

Подозреваемый -31 -летний житель областного центра. В ходе обыска его гаража полицейские обнаружили и изъяли три коробки с веществом растительного происхождения, со специфическим запахом.

— Внутри находится вещество растительного происхождения, зеленого цвета.



Судебно-химическая экспертиза показала, что содержимое коробок — это высушенная марихуана весом 51 кг. В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор.

Руслан Назаров – заместитель начальника ДП СКО:

— Были изъяты три картонные коробки, обмотанные скотчем, в каждом из которых находились мешки. В мешках было обнаружено растительное вещество со специфическим запахом. Проводятся все необходимые следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств дела, проводится ряд экспертиз.



С начала года на территории области зарегистрировано 111 различных наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 173 кг различных наркотических веществ.

Анжелика Сычёва