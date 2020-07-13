В провизорном стационаре многопрофильной областной больницы не перестают пустеть койки

Здравоохранение

21:19 13 Июля 2020

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Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении — это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут. Сильно болеют.

Об этом глава государства говорил на прошлой неделе на расширенном заседание правительства. Слова были направлены в адрес министра здравоохранения Алексея Цоя. А вот статистические данные из его доклада, от которых становится не по себе.

-За первое полугодие 2020-го в РК зарегистрировано 98 546 случаев заболевания пневмонией. В 2019 году было 63 436 случая (рост на 55,4% )

-За первое полугодие от пневмонии скончались 1772 казахстанца. За аналогичный период 2019-го зафиксировано 1780 смертей от болезни.

-При этом в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев, в июне прошлого года таких случаев было 274.

-Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии.

Вера Поплавская работает пульмонологом с 2002-го года. . 2020-й из-за наплыва пациентов точно не сможет забыть, рассказывает медик.

Вера Поплавская, пульмонолог многопрофильной областной больницы:

— На территории нашей больницы открыт провизорный стационар на 210 коек. Больные поступают с признаками вирусной инфекции и по рентгенам у 90-100% выявляются признаки пневмонии. Выявляемость коронавирусной инфекции ежедневно около 10-15 человек. С нашей больницы мы переводим в инфекционную.

По словам, Веры Поплавской, те кто остаются в многопрофильной областной больнице с пневмонией, получают очень серьезное лечение. При разном течении эта болезнь может поразить от 25 до 90% легких.

Вера Поплавская, пульмонолог многопрофильной областной больницы:

— Специфическое лечение немного отличающееся от лечения пневмонии бактериальной, мы присоединяем и гормональную терапию, и антикоогулянты в условиях стационара. И на фоне такого лечения есть положительный эффект.

Скрытная и коварная. По данным медиков, в первые три дня пневмонию сложно распознать. Если спустя это время высокая температура не спадает, появляются проблемы с дыханием, одышка, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

 

 

 

 

Дарья Пышмынцева

 

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