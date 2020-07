В Петропавловске продолжают обновлять фасады домов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Этой многоэтажке по Набережной, 7 полвека. Фасад за это время ни разу не менялся. Серый тон уже порядком надоел, говорят жильцы. Этот вопрос они неоднократно поднимали, обращались за помощью в городской акимат. Этим летом их дом, наконец, «заиграет» новыми красками.

Екатерина Орлова — председатель КСК » Атлантида»:

— Бригада работает прекрасно. Мальчики не замарали ни одно окно. Работают с 8 утра до 11 вчера. Объем работы большой. Сейчас мы просто ходим и любуемся нашим домом. Сверкает, выбран оттенок хороший.

Обновлением фасадов всех жилых городских многоэтажек занимается местная компания «MIRAS GROUP». Руслан Баженов в этой сфере трудится больше 5 лет. Говорит, краска держится хорошо. Дома, которые он красил в числе первых, и сегодня стоят в отличном состоянии. Ремонт этой пятиэтажки Руслан с напарником закончат уже сегодня.

Руслан Баженов, представитель ТОО «MIRAS GROUP»:

— Вообще на дом уходит, где-то 2-3 дня. В зависимости от сложности работы. Красить очень нравится. Просто приезжаешь, смотришь какое здание допустим было, и какое оно потом становится. Самому становится приятно. От своей работы.

В Петропавловске более тысячи многоэтажек. Фасад большей половины из них давно пришел в негодность. Вопрос коммунальщики решают постепенно. Ежегодно новый облик придают 30-40 домам.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

-Работы по благоустройству продолжаются. В этом году у нас проводятся работы по покраске фасадов. Запланировано 53 дома. На сегодняшний день уже 17 из них покрасили. Это по улицам Абая, Труда, Набережная, Кеншинбаева, Назарбаева, Жамбыла.



Покраска фасадов домов ведется в Петропавловске на протяжении 5 лет. Работы выполняются в порядке очереди.

Анасастия Остертак