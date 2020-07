В многопрофильной областной больнице почтили память умерших от COVID-19

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

— Конечно, соболезнуем тем семьям, у которых это произошло это горе.

— Не дай бог никому, всем здоровья.

— К нормальной жизни вернуться, чтобы все здоровые, чтобы все устаканилось.

Вернуться к нормальной жизни мечтают и медики. Но пока это не представляется возможным. В 12 часов дня понедельника медицинский персонал многопрофильной областной больницы вышел на улицу, чтобы почтить память тех, чьи жизни прервались из-за коронавирусной инфекции. В их числе не только пациенты, но и врачи. Ученица отличника здравоохранения Тансыка Кусемисова в день общенациональной скорби стоит с черно-белым снимком своего наставника. В областной больнице он проработал много лет. В последие годы трудился в Акмолинской области. Побороть пандемию не смог, невидимый враг оказался сильнее. Каждая такая смерть — удар, к которому нельзя быть готовым, считает врач-статистик Дарья Петрищева.

Дарья Петрищева, врач-статистик многопрофильной областной больницы:

— Приносим соболезнования родственникам, просим их держаться и достойно пережить такую утрату. Всем сотрудникам нашей больницы сейчас неимоверно тяжело, потому что очень большая нагрузка, поток пациентов.

Нагрузка физическая и эмоциональная, на которую накладывается тоска по родным. 13 лет назад 13-го июля у Лилии Бектимировой родилась дочь. Медсестра приемного покоя последний раз видела ее месяц назад, поэтому душа постоянно не на месте.

Лилия Бектимирова, медсестра многопрофильной областной больницы:

— Очень сильно скучаю, по телефону каждый день общаемся. Работа нашего приемного покоя не прекращается, мы работаем сменами утром и вторая смена вечером. Нас работает 3 человека в приемном покое, плюс одна медсестра, которая занимается процедурами. Бывает тяжело, люди возмущаются, почему так долго их обслуживают, но мы это терпим и идем вперед. Мы выдержим и победим болезнь.

Дарья Пышмынцева