В Булаевской школе-гимназии им.Б.Баяна идёт капитальный ремонт

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Булаевскую школу-гимназию имени Б.Баяна построили 37 лет назад. За все это время одно из ведущих учебных заведений района ни разу не видело капитального ремонта. Сейчас здесь получают знания 370 детей. В последние годы, особенно осенью, в здании протекала крыша, зимой было холодно, из-за нехватки освещения еще и темно. В этом году все эти проблемы решит «Дорожная карта занятости».

Юрий Терехов, директор школы-гимназии им.Б.Баяна, район М.Жумабаева:

— Капитальный ремонт в этом году осуществляется на 41 миллион тенге. Идёт замена системы отопления и окон. В прошлом году из областного бюджета нам выделили на замену кровли 30 миллионов тенге. Проблем с тепловым режимом, думаю, теперь не будет. В классах становится гораздо светлее. В хороших условиях всем будет комфортно.

Приводить в порядок школу-гимназию начали в середине мая. Все работы идут строго по графику и без каких-либо нарушений, заверяет подрядчик. Его слова подтверждает и специальная мониторинговая группа, которая каждую неделю следит за качеством проводимого ремонта. Кстати, стройматериалы используются отечественного производства.

Мустафа Кадырбек — заместитель директора ТОО «Компания АрАй-НС»:

— Замену системы отопления мы завершили на 85%, а окна только на 40%. Проблем с поставкой материалов и рабочими кадрами нет. К концу августа сдадим объект в эксплуатацию. К началу учебного года эта школа-гимназия приобретет хороший, презентабельный вид.



В этом году капремонт в районе М.Жумабаева сделают в 5-ти образовательных учреждениях. На эти цели из республиканского бюджета выделили внушительные средства — около 250 миллионов тенге.

Талгат Карабаев, заместитель руководителя отдела образования района М.Жумабаева:

— По «ДКЗ» в капремонте задействовано 34 работника. Ремонт идет по графику. Где-то у нас ведётся замена окон, системы отопления, кровли, полов, а также, производим замену электропроводки. Создана специальная группа. В ее составе попечительские советы, совет ветеранов, представители партии «Nur Otan», директора школ. Они проводят мониторинги.

Все 5 школ должны быть готовы к середине августа, говорят специалисты. Это означает, что уже в новом учебном году, если режим карантина не внесёт свои коррективы, ребята пойдут на линейку в обновленные, со всеми удобствами учебные заведения.

Абай Альжанов