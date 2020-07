В 2020-м году 117 североказахстанцев оштрафовали за нарушение правил благоустройства

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

С начала года 117 североказахстанцев оштрафовали за нарушение правил благоустройства. К административной ответственности полицейские привлекли 6 тысяч человек. По статистике 70 % — это факты несвоевременной уборки территорий.

Имеются нарушения, связанные с засорением улиц, площадей, дорожного полотна, а еще зон отдыха. В последнее время, неравнодушные жители стали выкладывать фото или видео в соцсетях, которые свидетельствуют о подобных случаях. По всем таким фактам стражи порядка принимают меры. К примеру, на прошлой неделе пользователи разместили ролик со двора дома по ул. Жамбыла, 290. Петропавловцы сетовали на то, что после ремонта рабочие оставили мусор рядом с детской площадкой. По словам полицейских, виновных они уже нашли, административный протокол составили. Стражи порядка напоминают, за нарушение правил благоустройства территорий, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений грозят предупреждение или штраф: для физических лиц- это 55 тысяч тенге, для субъектов бизнеса — от 83 до до 277 тысяч.

Абай Альжанов