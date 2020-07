Должников по алиментам в РК стали жестче наказывать

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Абай Альжанов, корреспондент:

— Не сошлись характерами. За полгода в СК на 1125 браков пришлось почти 500 разводов. Надо сказать, в прошлом году их тоже было не меньше — 2 тысячи. Статистика, к сожалению, не самая радужная. К примеру, если сравнивать с 2019-ом, увеличилось и количество исполнительных производств о взысканий алиментов. Сейчас их почти 6 тысяч.

С 8 июля в законную силу вступили изменения, ужесточающие меры в отношении должников. Отныне злостные неплательщики алиментов не смогут выехать за границу. Кроме того, задолженность по алиментам будет определяться ежеквартально. Есть и другие новшества.

Жулдыз Баймашева, руководитель отдела департамента юстиции СКО:

— Расширены полномочия судебных исполнителей по объявлению должников в розыск. Если раннее для того, чтобы объявить должника в розыск, им необходимо было обращаться в суд с ходатайством, то сейчас судебный исполнитель сам наделен таким правом, но с санкцией прокурора. У нас таких должников в СК более 90 человек

Ужесточение ответственности коснулись и самих судебных исполнителей. Если в течение месяца они не будут принимать принудительные меры в отношении должников, то лишатся лицензии.

Жулдыз Баймашева, руководитель отдела департамента юстиции СКО:

— Раньше в законе не всегда были предусмотрены сроки к принятию определенных мер. Допустим, не было предусмотрены сроки для рассмотрения обращений взыскателей и должников. Сейчас он есть, и составляет 5 дней.

За полгода в СК к административной ответственности привлекли 67 злостных неплательщиков алиментов.

Абай Альжанов.