Для чего Петропавловску служба «iKOMEK»

Свыше 93 тысяч обращений с начала года поступило в диспетчерскую службу «iKOMEK». 80%-ам позвонивших по номеру «109» нужна была консультация. Остальные оставляли жалобы, в основном на сферу ЖКХ. Диспетчеры обращения переотправляли в компетентные органы и следили, чтобы те свою работу выполнили.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Но главное в работе центра «iKOMEK» — аналитика. Жалобы изучают, чтобы понять в какой отрасли какие проблемы. Исходя из анализа, будут формировать бюджет на следующий год. Чтобы деньги шли в нужное русло и, наконец, решили многолетние проблемы горожан. Тем более, что бюджет города бьёт все рекорды. В этом году в петропавловском «кошельке» 63 млрд тенге.

Служба «iKOMEK» молодая. Чтобы она заработала так, как требуют петропавловцы и акимат, нужен ещё год. Но уже есть первые успехи — этой весной к городским властям не поступило ни одной жалобы на затопление. Всё благодаря аналитике. Изучили данные за 3 года, подтопленные участки нанесли на карту и бросили силы в эти зоны. Получилось. Продуманный подход решил проблему, вернее не допустил её. А ещё эта интеллектуальная система станет своего рода «летописью» проблем.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Мы сделаем таким образом, чтобы максимально исключить человеческий фактор. Мы знаем, часто случается, ушёл один начальник ЖКХ, пришёл другой. Вся история забывается. Будто с листа всё заново начинается. Данная система позволяет накапливать. Раз в квартал мы снимаем всю аналитику и начинаем смотреть, какие самые уязвимые и сложные моменты.

Цифровизация — не дань моде, а необходимость, которая поможет решить проблемы Петропавловска. Но без горожан не справиться. 170 работников акимата не могут следить за каждым домом, улицей, дорогой города с населением 200 тысяч человек. Нужна их помощь. Каждый может сообщить о проблеме по номеру «109».

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Часто к нам люди обращаются. Прокопали, закопали осенью. Про неё забыли. ЖКХ кого-то поменяли. Никто не помнит историю, кто кому ордера выдал. Земля раскопана, людям неудобно. Сейчас каждый выданный ордер сюда наносится, какое время он там находится, время закрытия. Если срок ордера не выполнен, то система будет автоматически направлять первое уведомление тому, кто ордер этот брал. Второй в УВД.

Вызывает нарекания горожан и работа общественного транспорта. Терпеть неудобства осталось недолго. В этом году придёт первая партия современных автобусов. А пока ждут их доставки, анализируют маршруты. На городских улицах много дублирующих,потому движение общественного транспорта изменят, а ещё усилят контроль за перевозчиками.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Если автобус не выходит на рейс, система автоматически будет направлять предупреждение перевозчику о том, что вы нарушаете условия договора. Т.е. мы убираем человеческий фактор. Там не будет такого, что кто-то пришёл, договорился. 2-3 предупреждения, договор будет автоматически расторгаться.

Удалить или внести корректировки не выйдет. Любое изменение система зафиксирует. А на сотрудника составят протокол.

