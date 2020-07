Более 2, 5 тысяч велосипедистов привлекли к административной ответственности в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

— Едете на велосипеде. Когда загорается зеленый сигнал для пешеходов, вы должны спешить, велосипед толкаете, сами рядом идете… Но тем не менее, в ПДД прописано: надо спешиваться с велосипеда.

В последнее время горожане все чаще стали поднимать вопросы культуры езды велосипедистов в социальных сетях. Они создают неудобства не только водителям, но и пешеходам. Особенно это заметно на центральной улице города – Конституции Казахстана. По этой причине стражи порядка усилили профилактические рейды. Инспекторы разъясняют «велогонщикам» основные пункты правил дорожного движения. Характерно, что дети и подростки всегда смотрят на манеру езды старших, поэтому взрослые должны помнить, что «лихачество» на байках с их стороны — не допустимо.

Адиль Калин – инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции г.Петропавловска:

— Велосипедисты передвигаются по крайней правой полосе проезжей части, либо по тротуару, при этом не создавая помех для пешеходов. В случае нарушения ПДД в отношении велосипедистов составляются административные протоколы по части 1 статьи 615 КРКоАП, которые влекут за собой штраф в сумме двух месячных расчетных показателей.

В последние годы количество любителей велосипедов значительно увеличилось. Полицейские напоминают, что главное требование для них – передвигаться, не создавая помех для пешеходов. Любители велоспорта со стажем также призывают к дисциплине на дорогах.

Елена Сафронова – жительница г. Петропавловска:

— На пешеходных переходах не сходят с велосипедов, людей на тротуарах сбивают даже. На улице Конституции Казахстана дети гуляют, мамы с детьми, беременные. Люди ездят, особенно молодежь, сбивают людей и все такое прочее.

С начала года к административной ответственности полицейские привлекли 2700 нарушителей. За этот период зарегистрировали 2 ДТП, связанных с наездами на велосипедистов, в которых 2 человека погибли и столько же получили ранения.

Айгерим Муканова