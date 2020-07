13 июля в Казахстане общенациональный траур

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Приспущенные флаги, никаких увеселительных мероприятий и развлекательных программ. Сегодня в истории Казахстана 9-ый общенациональный траур. В предыдущие мы скорбели о казахстанцах, погибших в теракте, взрывах, при крушениях самолётов. К чёрным датам истории добавилось 13 июля. Мы чтим память тех, кто стал жертвой пандемии.

По данным на 13 июля в нашей стране погибло 375 казахстанцев. 111 из них — за последнюю неделю. У каждого были светлые планы на будущее, мечты и цели. Многие из погибших — молодые и амбициозные. Это большая потеря для страны и трагедия для семей умЕрших.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших.

Сделали казахстанцы это в 12 часов дня. Президент страны Касым-Жомарт Токаев у здания Ак орды. В это же время и во всех уголках страны.

Минута грусти, минута скорби. Успеваешь о многом подумать, а главное, вспомнить погибших, рассказывает Гани Ныгыметов. Коронавирус отнял у заместителя акима области знакомых и коллег в столице и Алматы.



Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— В основном взрослые. Молодые перенесли легче, но очень тяжело болели. Потеряли вес знакомые по 10-15 кг потеряли. Потому что были сопутствующие заболевания. Это страшная болезнь. Надо себя беречь.

По официальной статистике, в нашей области 6 человек погибли от коронавируса. Диагноз подтвердился больше чем у 1700 североказахстанцев. 755 из них болезнь побороли и вылечились.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— В нашей области наиболее благоприятная ситуация, по сравнению с другими регионами. У нас больше бессимптомных — 64%. В стационарах 130 человек.

Но расслабляться ещё рано. Вирус атакует пожилых, взрослых и детей во всех областях. По данным на 13 июля, Covid подтвердился у 60 тысяч казахстанцев. Больше половины уже выздоровели.

Айгерим Мукашева