Специальная мониторинговая группа посетила склад филиала компании «Медсервис Плюс»

Это территория регионального филиала компании «Медсервис Плюс», ее головной офис находится в Алматы. Там, впрочем, как и здесь, пустуют полки с одной и той же категорией лекарственных средств.

Евгений Могунов, директор СКФ ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис Плюс»:

— Наблюдается недостаток антибиотиков, потому что лето, мы не были готовы. У нас в базе забиты цены приказа, программа формирует цены так, чтобы она не превышала предельную.

В топе жалоб от североказахстанцев сегодня отсутствие некоторых лекарств в аптеках или завышенные цены на отдельные препараты.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы СКО:

— За эту неделю уже поступило более 10-ти обращений на которые конечно мы отреагировали, мы поехали в эти аптеки, увидели завышение. Но если эти завышения не подходят под установленную предельную цену, то состава административного правонарушения не будет.

На этом складе из 41 лекарственного препарата, за которыми по поручению Президента страны пристально следят мониторинговые группы всех регионов, есть только 5 наименований. Директор филиала «Медсервис Плюс» рассказал о том, что компания всегда делает запас на несколько месяцев вперед. Но эта, казалось бы, проверенная схема сломалась из-за взлетевшего вверх предложения на фармрынке. Машина с товаром приходит сюда один раз в конце каждой недели, доставку перепроверяют, упаковывают и отправляют в аптеки. Склад, кстати, оснащен видеокамерами.



Евгений Могунов, директор СКФ ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис Плюс»:

— Здесь разгружаем все и принимаем здесь товар, в данный момент здесь товар «СК- Фармации» стоит , потому что там пока места нет, здесь разгрузили.

А здесь хранится продукция местного представительства «СК-Фармации» , ближайшая поставка для компании ожидается в понедельник. Речь идет о бесплатных лекарствах для больниц и поликлиник области. Их медперсоналу и пациентам в непростое для страны время присылают гуманитарную помощь из самых разных точек мира.

Вячеслав Михалёв, менеджер по логистике представительства ТОО «СК-Фармация» по СКО:

— Гуманитарная помощь с Катара пришла в среду, сегодня была доставлена в управление здравоохранения, она приходит от поставщика с Астаны и также по акту приема они уже сами распределяют. По Катару пришли защитные средства маски, костюмы.

Поставки приходят также из Японии, Китая и ОАЭ.

Дарья Пышмынцева