Североказахстанцы помогают цирковой труппе, застрявшей в регионе из-за пандемии коронавируса

«Золотой цирк Сибири» знают многие, существует он более 20 лет, последние 4 года артисты активно гастролируют по Казахстану. Радовать своими выступлениями циркачи планировали и в этом году. Свой очередной тур по стране они хотели начать с нашей области. Но все гастроли пришлось отменить и остаться в Северном Казахстане. «Сидят» они уже здесь полгода. Переждать карантин и вновь вернуться к выступлениям не вышло. За это время бюджет цирка полностью потратили на аренду стоянки и питание артистов и животных. Чтобы хоть как-то выжить, дрессировщики заложили в ломбард драгоценности, начали подрабатывать в такси.

Иван Щербаков, артист цирка:

— Нет смысла уезжать. Если цирк уедет в Россию, то там абсолютно такая же ситуация. Всю технику перегнать — это тоже расходы немаленькие. И в планах работать дальше по Казахстану, когда закончится карантин.

Сложнее всего пришлось с львицей Лялей, в день ей требуется около десяти килограммов говядины, а это стоит не мало. Каждая копеечка важна в период простоя.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Это медведица Галя, ей 12 лет. Она любит морковь, сгущёнку и мёд.

Артистичная, но при этом очень спокойная. Галя — любимица многих посетителей цирка. В труппу она попала ещё в двухнедельном возрасте. У нее, как и других ее четвероногих коллег, есть сценические костюмы, правда, их на время пришлось отложить.

Ещё одна звезда «Цирка западной Сибири» — пёс по кличке Кекс. Знает много команд, в еде не привередлив, ест даже огурцы.

А вот попугаям Жоре и Кире скучать не приходится. Они любят поболтать, особенно с людьми, которые приносят им угощения. О проблемах цирка североказахстанцы узнали на днях, и, надо сказать, помощь от неравнодушных приходит каждый день. Артисты признаются, люди приносят продукты и даже деньги. А медведице Гале пообещали скоро сделать новый вольер, старый пришел в негодность.

Посетители с интересом наблюдают за животными, интересуются их состоянием и поведением у их тренеров.

Айгерим Муканова