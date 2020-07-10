Полицейские региона выявили выше 500 литров несертифицированных спиртных напитков

Правоохранительные органы

20:52 10 Июля 2020

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Свыше 500 литров не сертифицированных спиртных напитков с начала 2020-го года выявили полицейские региона, передает пресс-служба ведомства. Зарегистрировали 120 фактов незаконной торговли алкогольной продукцией. За продажу губительного зелья лицам, не достигшим 21 года, наказали 79 предпринимателей.

В начале июля успел отличиться 50-летний житель Петропавловска. В одном из сел региона он подпольно из багажника своего автомобиля продавал алкоголь. Нарушителя задержали и привлекли к ответственности.

Дарья Пышмынцева

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