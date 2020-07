По «Дорожной карте занятости» в с.Полудино строят спортплощадку и ремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В селе Полудино проживает более 1300 человек. Находится населенный пункт недалеко от областного центра- всего в 60 километрах. В этом году здесь произойдут кардинальные перемены в лучшую сторону. Преобразится местный фельдшерско-акушерский пункт, куда подлечить свое здоровье приходят полудинцы, а еще приезжают жители из соседних сёл. Сейчас в медпункте идёт капремонт. Привели в порядок процедурный, стоматологический и смотровой кабинеты. Всего их 10. К работе подрядчики приступили в середине мая и уже в августе новый ФАП начнет принимать пациентов.

Ринат Решетняк, бригадир ТОО «АРЭС»:

— Там невозможно было работать, здание находилось в плачевном состоянии. Поменяли полностью пол, стены из гипсокартона собрали, потолки, кафель обложили, крышу новую поставили. Сейчас красим и подготавливаем стены, отопление новое установили. Забор на следующей неделе начнем делать. Везде будет горячая и холодная вода.

Для активного досуга сельчан строят новую спортивную площадку. На центральной улице около школы скоро появится мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, а еще турники для занятия воркаутом. Теперь заниматься спортом детям будет вдвойне приятно.

Мадениет Калиев, аким Полудинского сельского округа, район М.Жумабаева:

— Строится все по ДКЗ. Было выделено 18 миллионов на обустройство спортивной площадки. В конце августа планируем закончить. По спорту у нас волейбол очень развит. Женская команда участвует в областных соревнованиях и выигрывает. Особенно дети дошкольного возраста есть. Для занятий им будет самое удобное место здесь.

Не забыли и про освещение. Еще в прошлом года на 5 улицах села установили 25 светодиодных фонарей. В этом дополнительно поставили еще 15. Аналогичные работы проводят и в других сёлах округа. Всё это обошлось в 4 миллиона тенге. Жители не нарадуются таким изменениям.

— Ходим теперь без опаски. Утром ходим на электричку, очень светло. Можно обращаться в ФАП. Смотрю на детскую площадку, на которой дети теперь играют. Условия все созданы, теперь здесь светло и красиво.

— На нашей улице знаете сколько детей? Это самая оживленная улица. Хорошо, что освещение сделали. Ходим по улице вечером, и светло теперь как днем.

— Конечно, хорошо стало. Лучше, чем было раньше. Детская площадка появилась- это прекрасная новость.

Село развивается и заметно приобретает современный, образцовый вид. Только для полного счастья, говорят полудинцы, не хватает хороших дорог. Быть может, новый асфальт однажды здесь появится.

Абай Альжанов