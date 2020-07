Петропавловские полицейские задержали автобусного вора

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Это произошло на конечной остановке маршрута № 8. Водитель вышел из автобуса, не заметив, что в салоне остался один пассажир. И вскоре увидел через окно, как незнакомец присваивает собранную плату за проезд — около 13 тысяч тенге.

Серикбол Сердалин — водитель маршрута № 8:

-Он оказалось, за задним сиденьем спрятался, мы не видели. Смотрю, он подошёл, с этого у меня, деньги в карман кладет. Я в это время поймал, в это время подъехали участковые с посёлка Борки, двое. Хорошо, что они подъехали вовремя, и помогли мне.

Вора полицейские задержали. Ему грозит уголовное наказание.



Сажида Сыздыкова — следователь первого отдела УП г. Петропавловска:

-На пульт канала «102» обратился водитель маршрутного автобуса № 8 с сообщением о том, что неизвестный мужчина попытался похитить денежные средства из салона автобуса. В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемым лицом является 39-летний житель г. Петропавловска, ранее судимый за аналогичные преступления.

У водителей городских маршрутов, накопилось много подозрений в отношении задержанного. Уже сейчас установлена его причастность к ранее совершённой автобусной краже. Только тогда он орудовал через открытое окно.

Автобусные маршруты находятся в зоне особого внимания стражей порядка. В прошлом году перевозчики установили в салонах видеокамеры, которые помогли раскрыть не одно преступление. Кроме того, обратную связь с водителями сотрудники правоохранительных органов поддерживают через WhatsApp.

Анжелика Сычёва