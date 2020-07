О перспективных производствах говорили в акимате СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Не просто заседание, а поиск потенциальных инвесторов. Глава региона на этой встрече не раз повторил, в СК создают все условия для тех, кто хочет открыть завод или фабрику. Новые производства помогут нам из с/х края превратиться в аграрно-индустриальный. Большой шаг на пути к этому мы сделали, когда создали СЭЗ.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Копилку наших проектов пополнят трансформаторный завод, завод по производству ламинированной фанеры и другие. Кроме того, мы создаём задел на следующие годы. Потому что крупный проект невозможно за год реализовать.

С начала года наш регион привлёк 108 млрд тенге инвестиций. Это на 23% больше, чем в 2019. Больше половины вложений — в сельское хозяйство. Но что значат эти огромные суммы для североказахстанцев? Во-первых, это новые производства, а значит и рабочие места. Сейчас в области 73 крупных инвестпроекта, которые обеспечат стабильным заработком 5 тысяч человек. А ещё это налоги в бюджет, которые потратят на социальную сферу, к примеру, на ремонт дорог или школы. Плюс, мы не будем переплачивать за импортный товар, как делаем сейчас. К примеру, сыр. В нашей области его не производят. Но благодаря инвестициям скоро начнут в ТОО «Молочный союз».

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:

— Сумма инвестиций составит порядка 9 млн долларов. Полностью будет проведена реконструкция. Ежедневный приём молока составит более 200 тонн молока.

Из новинок ещё бройлерная птицефабрика в Петропавловске мощностью 10 тысяч тонн мяса и тепличный комплекс ТОО «РимКазАгро». Он станет крупнейшим в стране по выращиванию огурцов и помидоров. Эти овощи будут доступны североказахстанцам круглый год. Предприятия запустят в следующем году. А в этом построят молочные и мясную фермы, две откормочные площадки. Расширят свинокомплекс «EMC-Агро». Большой фронт работы и в строительстве социальных объектов. На заседании едва успевали сменять слайды с красивыми эскизами. Учебно-лабораторный комплекс и общежитие «Kozybayev university», три новые школы, поликлиника в Береке, 6 ФОК. А самый масштабный проект области — многопрофильная больница, которую турецкие инвесторы построят к 2022 году.

Антон Федяев, заместитель акима СКО:

— Сделать выемку грунта 150 тысяч кубометров. Потом обратная кладка 70 тысяч кубометров. В этом году разработка котлована.

Преобразится и набережная Петропавловска. Там появятся 3-4 этажные дома. Эскиз уже готов. Приглашают стройкомпании.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все, кто желает частники, согласно проекта, должны строить в едином комплексе. Не должно быть так, чтобы один забрал и десятки лет строит. Такой же принцип у нас в Капае. В этом году мы завершаем проектирование. Он будет очень современным.

И тоже в едином архитектурном стиле. Этому уделяют особое внимание. С застройщиками обговаривают все нюансы вплоть до цвета кирпича. Интересный декор всегда приветствуется.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Нечего нам строить эти безликие дома. Нам нужно, чтобы каждый дом был индивидуально интересен. Нам нужно город Петропавловск быстрее преображать. С каждым годом он должен менять свой облик. Приглашаем всех заинтересованных инвесторов в отрасли строительства вкладываться в СК и конкретно в Петропавловск.

Местные власти полностью обеспечат дом инфраструктурой. Ещё один бонус — проект реноваций. Это когда сносят старые частные дома, а земли отдают застройщикам под современные многоэтажки. Выкупают участки местные власти, застройщики на это не тратятся. Проект инициировала наша область, опыт планируют перенять и другие регионы. Проблема, с которой могут столкнуться инвесторы — нехватка рабочих рук. Для завода ламинированной фанеры людей приглашали из других регионов. Здесь желающих найти не могли, рассказывает инвестор. Зато проблему с местным сырьём понемногу решают. Около 150 тысяч штук кирпича в сутки будут выпускать в Кызылжарском районе.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:

— Экибастузский кирпичный завод, в лице ТОО «КызылЖарТас», видя потенциал развития области и потребность в строительных материалах готов реализовать проект на территории региона. Инвестор планирует построить кирпичный завод и запустить его уже в следующем году. В производстве будет использована местная глина, в связи с чем планирует взять в пользование местный карьер. Инвестиции — 5,7 млрд. тенге.

Благодаря инвестициям будут выпускать шпон, фанеру, древесно-стружечные плиты. Последние нужны для производства мебели. Её стоимость снизится благодаря местному сырью. на ТОО «Радуга» запустят производство бумаги. А ещё наша область может войти в число лидеров по добыче вольфрама. Это если успешно реализуют проект по строительству горно-обогатительного комбината в Айыртауском районе. Проект создаст 1,5 тысяч рабочих мест.

Айгерим Мукашева