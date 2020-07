YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Археологические исследования в урочище Кызыл оба из-за ограничительных мер приостановили до августа. С 9 июня там шли раскопки уникального мавзолея предположительно времён Золотой Орды. Аналогичные работы велись там и в прошлом году.

В составе экспедиции, которая должна была проходить полтора месяца, преподаватели и студенты университетов Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. Отправились на раскопки и сотрудники областного центра по сохранению историко-культурного наследия. Из-за новых ограничительных мер все работы исследователям пришлось на время прекратить. Снова в урочище Кызыл оба они вернутся через месяц. Североказахстанцам новые археологические находки и подробную информацию о них планируют представить осенью.

Дарья Пышмынцева