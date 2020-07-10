3 коррупционных преступления выявили в СКО

Правоохранительные органы

20:44 10 Июля 2020

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Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

—  Антикоррупционной службой СКО начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Есильского района СКО и акима сельского округа по факту злоупотребления должностными и полномочиями. Они подозреваются в незаконном демонтаже и реализации металлических конструкций бывшего учреждения, состоящего из баланса акимата сельского округа, путем привлечения в период с мая по июнь 2019. Ущерб 2,5 млн тенге.

Кроме того, этот же заместитель акима стал фигурантом еще одного громкого коррупционного дела. На бюджетные средства, выделенные на ремонт систем водоснабжения, в целях личного пользования он приобрел грузовой автомобиль. Сумма ущерба-4 млн тенге. Воспользовался своими  должностными полномочиями и директор одного из районных филиалов государственного национального природного парка.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Директор филиала подозревается в даче незаконного указания егерю филиала на отстрел на территории национального парка косули, в отношении который введен запрет на пользование , для последующего передачи должностному лицу, прибывшему для проведения контрольной ревизии фиалала.

В ходе досудебного расследования специалисты антикоррупционной службы установили, что получал взятки директор филиала и от лесозаготовителей. За дополнительную плату он выписывал им незаконные разрешения на заготовку древесины. Причем, на постоянной основе. Свои услуги оценивал по-разному, от 78 до 400 тысяч тенге. Видимо, зависело от случая. Нечистым на руку оказался и один из ветеринарных инспекторов, работающий в Петропавловске.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Он подозревается в получении взяток на постоянной основе ежедневно от субъектов предпринимательства в размере от 2 до 10 тысяч тенге за беспрепятственную реализацию мяса без наличия документов.

Сейчас по всем фактам антикоррупционщики ведут досудебные расследования. Имена и фамилии подозреваемых, в интересах следствия не называют.

Анжелика Сычёва

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