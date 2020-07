В СК полных ходом идёт сенокос

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Пора сенокоса! На полях СК полных ходом идёт заготовка кормов для животных. Всего в этом году аграрии региона планируют собрать 750 тысяч тонн сена, силоса и сенажа. В ТОО «ЖНВ-СК» района М.Жумабаева занимаются животноводством и выращиванием сельскохозяйственных культур. Сейчас товарищество с 1 гектара получает по 9 центнеров сена.

Косят костёр, пырей, сенаж и затем спрессовывают их в тюки. На полях работают самоходные жатки канадского производства. Поэтому условия для механизаторов самые что ни на есть комфортные. Особенно в жаркие дни, когда на улице +30, а в кабине комбайна прохладно и свежо. Виктор Штраух за рулем больше 35 лет. Говорит, на современной технике за день обрабатывает до 120 гектаров земель. На старой было вдвое меньше.

Виктор Штраух, механизатор ТОО «ЖНВ-СК», район М. Жумабаева:



— Техника, конечно, не сравнится с советской, когда я работал 30 лет назад. 0.21 Управление хорошее, легко все. 2.55. У «Макдона» производительность хорошая. Все налажено. Начинаем работать с 8 часов утра. Если погода позволяет, то трудимся до 10 часов вечера. 0.38 Зарплаты хватает.

На полях товарищества, а это почти 400 гектаров, заготавливает сено бригада из 6 человек. Работают ударными темпами. Главное, говорят аграрии, чтобы погода не подвела. Тогда и урожайность будет хорошая.

Абай Альжанов, корреспондент:

— С 1 гектара товарищество планирует собрать 9 центнеров сена. Из-за засушливого лета это число будет меньше привычных 12, как было в прошлом году. Всего на этих полях заготовят 360 тонн. Этого достаточно, чтобы обеспечить кормом скот на целую зиму, а еще останется, чтобы раздать рабочим. К слову, в одном таком тюке 400 килограммов сена.



Для сельчан его будут продавать примерно за 4 тысячи тенге.

Станислав Якушевский, директор ТОО «ЖНВ-СК», район М.Жумабаева:



— Начали сенокос. Делали недельную выдержку. Сейчас начали развозить сено населению, рабочим. 189 семей мы обеспечили полностью. На каждую семью по 3 тюка. И готовим на 2 товарищества для животных. Потому мы кормим своих 392 лошадей и 58 другого сельхозпредприятия и еще 708 КРС.



В этом году жумабаевцы планируют заготовить 63 тысячи тонн сена, 15 тысяч тонн сенажа и свыше 4 тысяч силоса. Под кормовые засеяли 28 тысяч гектаров различных культур. По словам специалистов, урожайность в 2019-ом была 12 центнеров с гектара. Надеются, что и в этом агросезоне показатели будут не хуже. В районе насчитывается около 50 тысяч всех видов животных.

Павел Закорчемный, главный специалист отдела сельского хозяйства района М.Жумабаева:



— В заготовке кормов будут участвовать 1200 тракторов, 11 самоходных жаток, 50 косилок и свыше 80 пресс-подборщиков. Более 120 агроформирований различных форм собственности будут заниматься сенокосом. Погода хорошая, будем продолжать работу.



Чтобы обеспечить сельчан и собственные хозяйства сеном, сельхозформирования рассчитывают собрать корма в необходимом объеме.

Абай Альжанов