В районе М.Жумабаева во время купания в несанкционированном месте утонул 8-летний мальчик

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Трагедия произошла возле села Майбалык. Об этом спасатели рассказали на брифинге.

Трагедии на воде происходят в основном из-за того, что отдыхающие пренебрегают правилами безопасности, говорят спасатели. С начала года на водоемах области утонули 5 человек. Последний случай произошел в среду на озере возле села Майбалык в районе М. Жумабаева. 8-летний мальчик с двумя ровесниками пошел купаться в непредназначенное для этого место. Произошел несчастный случай.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Трое мальчишек, детей, находились на данном озере, одному из которых было 8 лет и двое детей по 7 лет.Утонул ребенок 2012 года рождения. Тело ребенка было извлечено из воды местными жителями в 18ч. 30 мин. Примерно ориентировочное время происшествия — 16ч. 30мин.

Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, спасатели проводят усиленную агитационно-профилактическую работу. С начала купального сезона они организовали более 800 рейдов по местам массового отдыха на воде и установили около 400 запрещающих знаков.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В этом году 11 человек спасли, за аналогичный период прошлого года 4 человека у нас было спасено, т.е увеличение у нас идет по спасению утопающих. Но возможно это тоже связанно, что внутренний туризм, карантинные мероприятия, которые введены. Люди в любом случае, устав от карантина, принимают решение и выходят на водоемы, где происходят трагичные случаи.



Стоит отметить что, за последние годы все случаи гибели на воде зарегистрированы в несанкционированных для этого местах.

Анастасия Остертак.