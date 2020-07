В Петропавловске прошла вторая ярмарка вакансий

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

103 североказахстанца. Столько жителей региона нашли работу с помощью ярмарки вакансий, которая проходила на прошлой неделе. Всего ее посетили около 300 человек. На выбор им предложили почти 2000 тысячи самых разных вакансий.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы попросим всех руководителей компаний, чтобы они не требовали документы сейчас, не до этого. Нам нужно сейчас за 1-2 дня научить людей, которые, как минимум, на 14 дней останутся без работы, в это время заработать.



О том, что людей, которые лишились заработка на период двухнедельных ограничительных мер, нужно поддержать, аким области говорил вечером 2 июля. Ярмарку вакансий для временно безработных организовали уже на следующий день.

Всем, кто пришел тогда в поисках трудоустройства, предложили больше 1800 рабочих мест, львиная доля из них — по «Дорожной карте занятости». Почти 400 — постоянных, чуть больше — временных вакансий. 8 июля ярмарку повторили. Айгуль Кожухова узнала про нее из инстраграма. Пришла в надежде, что найдет работу. Педагог по образованию завидным стажем похвастаться не может, так как долго находилась в декрете.

Айгуль Кожухова, жительница г.Петропавловска:

— Двое деток, супруг работает в охране. Предложили обратиться в августе, так как сейчас не сезон, школы на карантине. Также предложили альтернативу обратиться на «Казпочту» кассиром, есть также другие вакансии.



Но они петропавловцев, видимо, не сильно интересуют. Людей в этот раз пришло немного. То ли жаркая погода повлияла, то ли нежелание на время изменить квалификацию. Узнать у работодателей, какие вакансии они предлагают населению, и какими чаще всего специальностями интересуются сами горожане, у нас не получилось. Представители организаций, также как и сотрудники городского центра занятости в комментарии нашей съемочной группе отказали. По информации, которую глава региона озвучил на брифинге в среду, по итогам первой ярмарки из 280 человек 103 подобрали себе подходящую работу.

Дарья Пышмынцева