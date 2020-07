В Петропавловске на благоустройство тротуаров выделили 145 миллионов тенге

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Новая брусчатка и асфальт. Благоустройство областного центра идёт полным ходом. И в центре, и на окраинах рабочие заняты ремонтом дорог и тротуаров. На эти цели из областного бюджета выделили 145 миллионов тенге.

Больше месяца на улице Семашко не утихает шум работающей техники. Строители делают новый тротуар. Ранее это место сложно было назвать пешеходной дорожкой: яма на яме и лужи после дождя. В общем , одно мучение, а не прогулки. Но, скоро здесь все поменяется.

Дмитрий Ласкевич, мастер участка:



— Мы демонтировали покрытие асфальтное, поставили поребрики с одной стороны, с другой стороны поставили бордюр. Расширили участок. Поэтому здесь будет хороший асфальт. Уклон у нас в сторону травы, чтобы вода не стояла на тротуаре. Чтобы сухо было на асфальте.



На свою работу подрядчик даёт стандартную гарантию на два года. Дорожное полотно соответствует смете: 12 сантиметров щебня и четыре сантиметра асфальта. Преобразится здесь и тротуар, и сама дорога. Сейчас ее готовят к среднему ремонту.

Изменениям рады не только пешеходы, но и водители, которым часто приходилось ездить по разбитым дорогам улицы Семашко.

Константин Степаненко, житель г.Петропавловска:



— Асфальт был ужасный здесь на протяжении двух лет. Сейчас благоустраивают, шире делают.Мы рады, тут все этого долго ждали.



Наряду с этой реконструкцией ведутся также работы по укладке плитки на озёре Пёстром, улице Букетова и еще нескольких участках областного центра. В городском акимате говорят, к концу лета новый облик примут немало улиц Петропавловска.

Айгерим Муканова