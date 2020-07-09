В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла выставка медиатеки

Новости МТРК

21:00 9 Июля 2020

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Она не относятся ни к ценному, ни к редкому фонду, но является одним из источников знаний в современном информационном обществе. Коллекцию дисков представили в онлайн-формате.

Через платформу Инстаграм пользователи ознакомились с самыми выразительными экспонатами. Экспозиции обновляются регулярно. Богатство и разнообразие коллекции сегодня могут удовлетворить любой читательский интерес. Пользователям показали самые разные тематические подборки.

Наталья Чуряк- сотрудник отдела литературы по искусству областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Что же мне хотелось сказать о коллекции дисков.Она достаточно объемная, занимает около трех стеллажей. И конечно же основная масса- «Казахстаника». Это связано с нашей историей, музыкальным искусством. Все находится у нас.» Каждый желающий может ознакомиться.

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