В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошла выставка медиатеки

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Она не относятся ни к ценному, ни к редкому фонду, но является одним из источников знаний в современном информационном обществе. Коллекцию дисков представили в онлайн-формате.

Через платформу Инстаграм пользователи ознакомились с самыми выразительными экспонатами. Экспозиции обновляются регулярно. Богатство и разнообразие коллекции сегодня могут удовлетворить любой читательский интерес. Пользователям показали самые разные тематические подборки.

Наталья Чуряк- сотрудник отдела литературы по искусству областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Что же мне хотелось сказать о коллекции дисков.Она достаточно объемная, занимает около трех стеллажей. И конечно же основная масса- «Казахстаника». Это связано с нашей историей, музыкальным искусством. Все находится у нас.» Каждый желающий может ознакомиться.