Глава государства выступил с обращением к казахстанцам

Предстоящие недели станут решающими в борьбе с пандемией. Это слова Касым-Жомарта Токаева. 8 июля Президент страны снова выступил с обращением. Особый акцент глава государства сделал на достижениях в борьбе с пандемией коронавируса и на том, что предстоит еще сделать. На закуп медикаментов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложенные меры выделили 150 миллиардов тенге.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:

— В первое время была температура, кашель, першение в горле, в некоторых моментах пропадал вкус. Дома пролежал, пил антибиотики, но не помогло.

Кудайберген Калиев вспоминает, как у него проявились первые симптомы коронавируса. После обращения к медикам и сдачи ПЦР-анализа диагноз в итоге подтвердился. Почётному гражданину региона- 75 лет. На больничной койке пролежал 12 дней. К счастью, за это время инфекция успела отступить, и он пошел на поправку. По словам Кудайбергена Калиевича, организму стало легче только на 5-й день лечения.

Кудайберген Калиев, Почётный гражданин СКО:



— До сих пор не можем понять, что надо беречься. В первую очередь, нужно носить маски, пользоваться антисептиками, держать социальную дистанцию, без надобности не выходить. Эти 2 недели мы должны соблюдать карантинный режим. Если мы будем выполнять приказ санитарных врачей, то прервется цепь и зараженных станет меньше.



Коронавирус с каждым днем наносит сильные удары по здоровью казахстанцев. Число зараженных в стране сейчас переваливает за 53 тысячи человек. Наблюдается дефицит лекарств. Однако, все это, из-за ажиотажа, который создают сами жители. В своем выступлении Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал население не поддаваться панике. На закуп медикаментов, аппаратов ИВЛ, стимулирование медработников и другие неотложенные меры из казны выделили 150 миллиардов тенге.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3,5 тысяч. Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тысяч. Для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории – дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения. Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тысяч в сутки.



Эпидемситуация в СК по-прежнему остается нестабильной. С 30 июня по 6 июля в области зарегистрировано 4 летальных случая от Ковида. Всего в Казахстане погибло 280 человек. Глава государства выразил свои соболезнования родным и близким умерших, а также объявил 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, погибшим в результате пандемии. Слова Президента жители нашего региона поддерживают, а еще считают, что в это непростое время каждый человек должен чувствовать личную ответственность в борьбе с вирусом.

Салимхан Сабитов, общественный деятель:



— Число заболевших растет с каждым днем. И чтобы предотвратить болезнь, мы должны прийти к ответственности. Собраться, отнестись к этому с терпением. К сожалению, много спекулянтов, которые, скупая лекарства, перепродают. Это вызывает недовольство общественности. Многие начинают распространять ложную информацию, провоцируя народ. Работы по выявлению спекулянтов началась. Они будут наказаны.



Также будут проводиться общественные рейды, чтобы выявлять и пресекать спекуляцию роста цен на медикаменты. Эти вопросы — на контроле у акиматов.

Абай Альжанов