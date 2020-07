YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

50 городских аптек за несколько дней проверили эксперты специальных мониторинговых групп. Они следят за ценами на 41 лекарственный препарат, а также контролируют наличие всех необходимых документов. Аналогичная работа ведется и в районах.

Первый раз, увидев эти кадры, сделанные в южной столице, можно подумать, что в магазине, к которому выстроилась очередь, началась распродажа. Вот только продают там не товары для дома, а лекарственные препараты. И, судя по всему, алматинцы терпеливо готовы стоять «до победного», и даже летний зной им не помеха. Делают запасы в аптеках впрок, пусть и не так активно, сейчас и североказахстанцы. Билял Кожантаев из Есильского района тоже решил перестраховаться и взять «на всякий пожарный» старый добрый бюджетный — парацетамол.

Билял Кожантаев, житель Есильского района:

— Нет. Обошел 4 аптеки. Нет. Парацетамол как-то подешевле, альтернатива дорогая, заграничная, мы привыкли к парацетамолу.



В аптеке проблему отрицать не стали и заверили, что скоро она решится.

Елена Карпунина, фармацевт:



— В данный момент парацетамола нет, так как, его нет у наших поставщиков, но мы ожидаем парацетамол поставки завтра, как детский, так и взрослый должен быть. Спрашивают его достаточно часто. Рекомендуем, так как не можем оставить больного ни с чем, парацетамолсодержащие порошки.



А они, как правило, пусть и не на много, но дороже. Сегодня цены на 41 препарат в каждой аптеке страны под особым контролем специальных мониторинговых групп. Это поручение главы государства. Специалисты проверяют все тщательно и не торопясь, чтобы ничего не упустить.

Правила существуют, чтобы их нарушать. К сожалению, от этой мудрости никуда не деться, как и от представителей фармбизнеса, которые в непростое для страны время хотят нажиться на покупателях. Делая ставки на то, что от страха или безысходности человек все равно купит нужное ему средство. Вот небольшое напоминание для тех предпринимателей, которые думают, что закон писан для кого угодно, но не для них.

Екатерина Совенко, главный специалист отдела фармацевтического инспектората департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Нарушения в части предельных цен на лекарственные средства, а также продажа лекарственных средств не зарегистрированных в РК. Это влечет административные наказания. 2:24 Руководителям малого предпринимательства грозит штраф в размере 130 МРП, среднего 200 МРП, крупного 1000 МРП. В случае повторного нарушения в течение года приостанавливается лицензия сроком до полугода.



Выше перечисленные меры уже грозят нескольким аптекам областного центра. В одной без документов, на волне ажиотажа продавали лекарственные препараты без подтверждающих документов. Речь идет пости о 460 коробках «Парацетамола» и 83 пластинках «Аспирина». Кроме того, стражи порядка совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований выявили факты продажи нескольких препаратов по завышенной цене.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Доверяй, но проверяй, причем сделать это может абсолютно каждый и очень легко. Я отправилась в ближайшую к нашему каналу аптеку и приобрела там препарат. Отдала 566 тенге, возможно, переплатила. Чтобы узнать наверняка, зайду в мобильное приложение Dari kz. Здесь предельная стоимость отмечена, как 583 тенге. Аптека цену не завысила.



Важно также обращать внимание на номер регистрационного удостоверения, который всегда указывают на упаковке лекарственного препарата и сверять его с тем, что есть в приложении. От этого, как выяснилось, часто меняющегося набора цифр, цена того, что вы купите в аптеке, тоже зависит.

Дарья Пышмынцева