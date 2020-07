35 новых автомобилей приобрели для полицейских СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

35 новых автомобилей для полицейских области. Машины закупили для патрулирования улиц Петропавловска и загородных трасс. В таком объёме автопарк полиции ещё не обновляли.

Вот такие современные автомобили пришли на смену старым «Нивам» и «Ладам Гранта». На новеньких патрулировать улицы станет в разы комфортнее, а главное эффективнее, говорят полицейские. От таких «ласточек» ни один нарушитель не уйдёт, ни на петропавловских улицах, ни на загородных трассах. На последних, чтобы следить за порядком, патрули проезжают по 200 км за смену. Часто за нарушителем приходится гнаться.

Николай Фоменко, инспектор батальона патрульной полиции ДП СКО:

— В Казахстане очень много кроссоверов, объём которых превышает 4,5 литра. Конечно, их очень тяжёло догнать. Но, думаю, на наших новых автомобилях мы и не такие машины догонять будем.



На 14 авто установили систему наружного видеонаблюдения. Для нашей области это уже не новинка. Эффективность камеры доказали, выявив свыше тысячи нарушений ПДД. Всего автопарк полицейских пополнился 4 «Шкодами», 30 «Ладами Веста» и одним «УАЗом» для Кызылжарского района. Отмечу, с начала года патрульная полиция области раскрыла свыше 700 преступлений.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— По итогам 1 полугодия 2020 года на 23% зафиксировано меньше правонарушений по нашей области. Мы должны обеспечить защиту наших граждан. Вопрос обеспечения МТБ наших полицейских — это очень важно. Поэтому согласно поручению главы государства, Елбасы, комплексного плана идёт поступление автомобилей.



Пополнится и петропавловский автобусный парк. Уже проанализировали маршруты и вычислили, сколько нужно автобусов и каких.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Автобусы компании Yutong — современные и комфортные, качество хорошее. Выпускает автобусы отечественная компания в Костанае. Многие города Казахстана стали их приобретать. Кокшетау купил первую партию. Там они себя хорошо зарекомендовали.

Большую часть автобусов закупят до конца года.

Айгерим Мукашева