В СК стартовал прием заявок для участия в выборах в региональный совет Палаты предпринимателей

Новости МТРК

21:07 8 Июля 2020

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7 июля в СК стартовал прием заявок для участия в выборах в региональный совет Палаты предпринимателей.

Пройдет он в 3 этапа. На первом идет прием документов. Он продлится до 15 июля. После с 16 по 19 число начнется агитационная кампания, сами выборы состоятся с 20 по 22 июля в формате онлайн . Как отмечают в палате предпринимателей, кандидаты будут избраны из числа региональных субъектов предпринимательства, первых руководителей , либо членов исполнительного органа, аккредитованных в палате.

Арман Уразгулов, директор Палаты предпринимателей СКО:

— Что касается требований, самое главное, нужно быть гражданином РК, соответственно, быть предпринимателем, быть активным в общественной и предпринимательской деятельности, не иметь задолженности по налогам, не иметь судимости.

Анжелика Сычёва

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