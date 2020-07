YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

7 июля в СК стартовал прием заявок для участия в выборах в региональный совет Палаты предпринимателей.

Пройдет он в 3 этапа. На первом идет прием документов. Он продлится до 15 июля. После с 16 по 19 число начнется агитационная кампания, сами выборы состоятся с 20 по 22 июля в формате онлайн . Как отмечают в палате предпринимателей, кандидаты будут избраны из числа региональных субъектов предпринимательства, первых руководителей , либо членов исполнительного органа, аккредитованных в палате.

Арман Уразгулов, директор Палаты предпринимателей СКО:



— Что касается требований, самое главное, нужно быть гражданином РК, соответственно, быть предпринимателем, быть активным в общественной и предпринимательской деятельности, не иметь задолженности по налогам, не иметь судимости.

Анжелика Сычёва