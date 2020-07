В Kozybayev university начались творческие экзамены

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

C 8 июля в университете начались экзамены для тех, кто выбрал творческую специальность. На поступление подали заявки почти 500 человек. Сегодня для них прошла консультация в режиме онлайн.

Единое национальное тестирование позади. Но для желающих стать педагогом, журналистом, дизайнером, музыкантом или преподавателем начальной военной подготовки предстоит еще одно испытание. Абитуриенты должны сдать творческие экзамены. В СКУ им. М. Козыбаева они пройдут дистанционно с 8 по 13 июля.

Ирина Голодова, ответственный секретарь приемной комиссии Kozybayev university:

— Особенностью поступления на эти специальности является то, что учитываются баллы только по истории Казахстана и грамотности чтения при сдачи ЕНТ, т.е. эти баллы берутся из сертификата, который они получат после сдачи ЕНТ. Остальная часть баллов формируется из тех результатов, которые они получат на творческих экзаменах.

В первый день для всех поступающих на творческую специальность провели консультацию, где они познакомились с преподавателями. Среди будущих студентов Назерке Кудабай. Она хочет стать журналистом. Девушке предстоит пройти собеседование и написать эссе.

Назерке Кудабай, абитуриентка:

— На мой взгляд, мечта каждого выпускника — стать хорошим профессионалом. В детстве я всегда мечтал стать диктором. Для этого я ежедневно работала над собой, улучшала свои навыки и знания, оттачивала свое ораторское мастерство.

В СКУ им. М. Козыбаева предлагают на выбор 6 творческих специальностей. В этом году их выбрали более 500 человек.

Анастасия Остертак