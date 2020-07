С 1-го июля в АО «Жилстройсбербанк» запустили новую программу «Жас отбасы»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Выбор, который уже сделали около 300 казахстанцев. Программа, которую разработали специально для молодых семей.

Этому фото 2 года. На нем красивые и счастливые Артём и Екатерина Мокринские первый день, как в статусе мужа и жены. Четные года для молодой семьи самые памятные, в 2018-м сыграли свадьбу, в 20-м стали родителями маленького Мирона, с большими планами на будущее.

Екатерина Мокринская, жительница г.Петропавловска:

— Хочется свою квартиру, сразу почему трехкомнатная, потому что в дальнейшем планируем пополнение еще. В данный момент эта сумма не подъемная для нас, так как я только закончила университет и вышла сразу в декрет.

По профессии Екатерина дефектолог, ее супруг Артем работает шеф-поваром в одной из городских кофеен. Живёт молодая семья в однушке вместе с родителями. Их идеальный план — съехать в собственную квартиру уже через три года. Осуществить задуманное они решили с помощью новой программы «Жилстройсбербанка».

— Программа «Молодая семья» нас привлекла своими ставками процентными, потому что, как сказала моя супруга, очень большая сумма, практически невозможно с нуля приобрести свою квартиру.

Для молодых пар, которые пока не крепко стоят на ногах, это целая проблема. Кто-то, как наши герои, годами ютится у родных, некоторые снимают жилье, которое, сколько денег не вкладывай, собственным никогда не станет.

Райхан Абдрахманова, заместитель директора СКОФ АО «Жилстройсбербанк»:



— С депозитом по признаку «Жас отбасы» молодая семья или другая семья может претендовать на приобретение жилья, как на первичном рынке, так и на вторичном, приобретение коттеджей, покупка земельного участка, ремонт квартиры все, что связано с улучшением жилищный условий. «5-10-20», «Бақытты отбасы», «Нурлы жер» все это рассчитано на очередников, поэтому хотелось сделать новое предложение для вкладчиков.



-Программа «Жас Отбасы» рассчитана для молодых пар, которые находятся в официальном браке не более трех лет

-Для получения займа в рамках новой программы одному или обоим супругам необходимо сначала открыть новый депозит в ЖССБ и копить на нем минимум 1 год

-При этом за период накопления оценочный показатель должен составить не менее 5 баллов

-Кроме того, на момент подачи кредитной заявки нужно накопить или внести на депозит 50% от суммы покупки жилья

-Срок кредитования варьируется от 6 до 9 лет.

Условий, как мы видим, не мало, да и далеко не всем они могут показаться выгодными и подходящими. Тем не менее, преимущества нового продукта «Жилстройсбербанка» всё же есть.

Райхан Абдрахманова, заместитель директора СКОФ АО «Жилстройсбербанк»:



— Во-первых, возраст не ограничен участников программы, супруги могут быть любого возраста. Во-вторых, буквально под 6% получив кредит, наши вкладчики имеют возможность через 2 года перейти на пониженную ставку на 5% — переход на жилищный заем. Следующее условие — оба супруга могут открыть договор и тогда производить накопление вместе и получить двойную премию от государства.

Именно так и поступила молодая семья Мокринских, с которых мы начали этот сюжет. Также, как и они, участниками программы «Жас Отбасы» , стартовавшей 1 июля, в Казахстане стали еще почти 300 человек.

