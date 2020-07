Аким СКО ответил на актуальные вопросы североказахстанцев

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Есть ли в аптеках жаропонижающие? Не выросла ли их цена? И сколько ждать скорую помощь? Эти вопросы в числе часто задаваемых у североказахстанцев. На них аким области Кумар Аксакалов отвечал во время онлайн-брифинга. Говорил он и о количестве коек и оборудовании. Последнего не хватает.

За последние сутки число заболевших коронавирусом североказахстанцев увеличилось на 28 человек, 19 из них с симптомами.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Всего в области около 1450 заболевших. 67% из них — бессимптомные носители вируса. Уже 545 североказахстанцев смогли побороть опасную болезнь. Но 136 человек ещё получают лечение в инфекционных стационарах. Они находятся в 1 городской больнице, областном центре фтизиопульмонологии и в районах имени Габита Мусрепова и Магжана Жумабаева.

В них развернули 435 коек. Ещё свыше 900 — в провизорных стационарах. Всего в области есть 1340 коек для заболевших коронавирусом. Большая нагрузка сейчас не только на больницы и поликлиники. Работники скорой помощи «летают» с одного вызова на другой. По норме на одну бригаду приходится 16 вызовов в сутки. По факту — вдвое больше. На 30% чаще североказахстанцы стали обращаться в скорую с жалобами на ОРВИ.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Среднее ожидание бригады скорой помощи — до 13 минут. Это для 1-3 категорий. Ожидание бригад неотложной скорой помощи при поликлиниках, к сожалению, выше. В связи с тем, что увеличилось количество вызовов по ОРВИ.

Для карет скорой помощи дополнительно закупили 25 портативных ИВЛ. В больницах этих жизненно важных аппаратов было 76, во время пандемии закупили ещё 5 самых современных. По 30 млн тенге за каждый. Но дефицит оборудования всё же есть, говорит аким области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— На прошлой неделе из местного бюджета выделено ещё 400 млн тенге. Мы закупаем 20 ИВЛ, которые будут поставлены до конца июля. Также отрабатываем с Минздравом, чтобы ранее заявленные 38 аппаратов ИВЛ были отгружены нам пораньше. По договору был декабрь, мы отрабатываем, чтобы это был сентябрь.

На контроле и вопрос с лекарствами. Из-за искусственно созданного ажиотажа жаропонижающие стали скупать даже те, кто не болеют. В некоторых областях парацетамол скупали десятками пачек, сметали

жаропонижающие и противовирусные. Вызвали дефицит, чем воспользовались спекулянты и стали повышать цены.

— Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.

@TokayevKZ

Спекулянтов уже задерживают. А за ценами пристально следят акиматы и полицейские. Есть такая возможность и у североказахстанцев. Работает «горячая линия», по которой можно сообщить о завышенных ценах на лекарства.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мониторим 41 наименование востребованных лекарственных средств. В аптеках имеется достаточный запас альтернативных лекарств из числа жаропонижающих, противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных. По стационарам проблем с лекарствами нет.

Достаточно в аптеках и индивидуальных средств защиты: масок и антисептиков. Прямой эфир Кумара Аксакалова длился около 15 минут. За это время глава региона ответил на самые актуальные вопросы североказахстанцев. По мере их накопления он будет проводить такие онлайн-встречи.

Айгерим Мукашева